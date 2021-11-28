Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Первый канал в память о Градском продолжит показ десятого сезона шоу «Голос»

28.11.2021 22:37

Фото: smi2.net



Руководство Первого канала приняло решение продолжать показ десятого сезона популярного телепроекта "Голос" в память об ушедшем из жизни Александре Градском.



В каком формате состоится финал шоу, в котором в качестве наставника участвовал артист, определят позднее.



Первый канал скорбит о кончине Александра Градского, называя известного артиста другом, учителем и коллегой, а также самым успешным, чутким и одновременно строгим наставником "Голоса". В память о музыканте принято решение, что десятый сезон "Голоса" доведут до конца. В скором времени будет определено, как проводить финальные выпуски программы.



Представители канала рассказали, что Градский "не бросал "Голос" до конца", и даже плохое самочувствие не помешало ему принимать участие в подготовке и съемках новых эпизодов шоу. Даже когда организаторы просили артиста подумать о здоровье и ограничивать нагрузку, чтобы иметь возможность отдохнуть, Градский отказывался уходить со съемочной площадки.



Российские общественные деятели и артисты продолжают выражать соболезнования по поводу кончины артиста. Как подчеркнул глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, из жизни ушел "выдающийся человек, музыкант, великий исполнитель", который на протяжении долгих лет оставался очень ярким в своей сфере. В беседе с агентством "Интерфакс" Герасимов сказал, что творчество Градского - "как музыкальное, так и исполнительское" - занимает особое место.



Известная артистка Лариса Долина назвала смерть Александра Градского уходом целой эпохи. По ее словам артистки, музыканту и его неповторимому голосу "было подвластно все: рок, популярные песни, оперное искусство". На смерть Градского также откликнулись артисты группы "Машина времени", музыкант Олег Митяев и многие другие известные исполнители.



Ранее ушла из жизни известная советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова. Народная артистка России скончалась на 76-м году жизни в результате продолжительной борьбы с болезнью. В последние годы Нина Русланова уже не участвовала в съемках. В 2009 году артистка перенесла первый инсульт, после которого пришлось долго восстанавливаться. Спустя пять лет последовал еще один приступ. Об актрисе все это время продолжала заботиться ее дочь Олеся.



Автор: Злата Богатова

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