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Умер Александр Градский
09:18
Фото: mironov.ru
В Москве скончался известный российский певец и композитор Александр Градский.
Музыканту было семьдесят два года, в последнее время у него сохранялись проблемы со здоровьем. Как пишут СМИ, Градский жаловался на самочувствие после перенесенного в сентябре коронавируса.
На 73-м году жизни скончался известный российский композитор и исполнитель Александр Градский. Как пишут "Известия", артист умер в 02:10.
В минувшую пятницу, 26 ноября, Градский был экстренно доставлен в одну из столичных клиник. В больницу артист попал из-за подозрений на инсульт.
Александр Градский в 1998 году стал лауреатом государственной премии РФ, годом позже ему было присвоено звание народного артиста России. В течение творческой жизни он успел создать свыше сорока альбомов. На протяжении нескольких последних лет Градский в качестве наставника принимал участие в популярном телевизионном шоу "Голос".
На прошлой неделе скончались известные российские артисты Нина Русланова и Валерий Гаркалин, больше месяца боровшийся с коронавирусом.
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