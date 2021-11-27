ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Стамбуле женскую акцию протеста разогнали слезоточивым газом
В Стамбуле женскую акцию протеста разогнали слезоточивым газом
В Карачаево-Черкесии ликвидированы двое бандитов, планировавших теракт
В Карачаево-Черкесии ликвидированы двое бандитов, планировавших теракт
Зеленский рассказал о готовящемся на Украине госперевороте
Зеленский рассказал о готовящемся на Украине госперевороте
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Умер Александр ГрадскийУмер Александр Градский
Антонов: США в январе покинут 27 российских дипломатовАнтонов: США в январе покинут 27 российских дипломатов
Врио главы МЧС назвал причину гибели горноспасателей в «Листвяжной»Врио главы МЧС назвал причину гибели горноспасателей в «Листвяжной»
В США обсуждают возможный запрет авиарейсов из ЮАР из-за нового штаммаВ США обсуждают возможный запрет авиарейсов из ЮАР из-за нового штамма
Зеленский рассказал о готовящемся на Украине госпереворотеЗеленский рассказал о готовящемся на Украине госперевороте

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Умер Александр Градский


09:18
Умер Александр ГрадскийФото: mironov.ru

В Москве скончался известный российский певец и композитор Александр Градский.

Музыканту было семьдесят два года, в последнее время у него сохранялись проблемы со здоровьем. Как пишут СМИ, Градский жаловался на самочувствие после перенесенного в сентябре коронавируса.

На 73-м году жизни скончался известный российский композитор и исполнитель Александр Градский. Как пишут "Известия", артист умер в 02:10.

В минувшую пятницу, 26 ноября, Градский был экстренно доставлен в одну из столичных клиник. В больницу артист попал из-за подозрений на инсульт.

Александр Градский в 1998 году стал лауреатом государственной премии РФ, годом позже ему было присвоено звание народного артиста России. В течение творческой жизни он успел создать свыше сорока альбомов. На протяжении нескольких последних лет Градский в качестве наставника принимал участие в популярном телевизионном шоу "Голос".

На прошлой неделе скончались известные российские артисты Нина Русланова и Валерий Гаркалин, больше месяца боровшийся с коронавирусом.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

В Ростовской области двое детей умерли от отравления, еще двое в реанимацииВ Ростовской области двое детей умерли от отравления, еще двое в реанимации
Киану Ривз признался, что считает Вайнону Райдер женойКиану Ривз признался, что считает Вайнону Райдер женой
Ученые выявили связь между физическими нагрузками и медленным старениемУченые выявили связь между физическими нагрузками и медленным старением
В Австралии опровергли планы по строительству в Афганистане завода по переработке каннабисаВ Австралии опровергли планы по строительству в Афганистане завода по переработке каннабиса
Погибли трое горноспасателей, пропавших после ЧП на шахте «Листвяжная»Погибли трое горноспасателей, пропавших после ЧП на шахте «Листвяжная»

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru