Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Умерла актриса Нина Русланова

21.11.2021 22:20

Фото: rusdialog.ru



Ушла из жизни известная советская и российская артистка театра и кино Нина Русланова.



Как рассказал актер Станислав Садальский в своем Instagram, в последнее время его коллега серьезно болела, однако "старалась держаться".



Народная артистка России Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни, подтвердили представители Союза кинематографистов. Как передает ТАСС, знаменитая актриса театра и кино умерла в результате продолжительной борьбы с болезнью.



По словам актера Станислава Садальского, несмотря на проблемы со здоровьем, Нина Русланова в последнее время "старалась держаться". В своем Instagram он рассказал, как актриса по старой привычке звонила ему на домашний телефон и наговаривала сообщения на автоответчик.



Нина Ивановна Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухов под Харьковом. Дату рождения и имя записали в детском доме, где она провела первые годы жизни. Как вспоминала актриса, ей дали фамилию в честь выдающейся русской исполнительницы Лидии Руслановой (1900-1973 годы).



После школы будущая звезда советского кино окончила строительное училище и некоторое время трудилась в качестве штукатура. В 1963 году Русланова стала студенткой Харьковского театрального института (сейчас - Харьковский национальный университет искусств им. Котляревского), но спустя два года смогла поступить в Театральное училище им. Щукина в Москве. Сейчас это знаменитое образовательное учреждение носит название Театральный институт им. Щукина при Государственном академическом театре им. Вахтангова.



Русланова училась у Веры Львовой, в числе ее однокурсников были такие известные артисты как Леонид Филатов, Александр Кайдановский и Иван Дыховичный. Получив диплом, артистка до 1984 года работала в театре им. Вахтангова, позднее ее приняли в труппу Московского академического театра им. Маяковского.



Нина Русланова начала сниматься в кино, когда была студенткой театрального училища и успела сыграть в более чем 130 фильмах и сериалах. Среди наиболее ярких ее ролей - домработница Haдeжда в "Кopoтких вcтpeчах" и Люба в "Настройщике" Киры Муратовой, Наташа Адашова в драме "Мой друг Иван Лапшин" Алексея Германа и многие другие. Последней для актрисы стала многосерийная лента "Жила-была одна баба", рассказывающая о событиях Гражданской войны 1917-1921 годов.



В последние годы Нина Русланова уже не участвовала в съемках. В 2009 году артистка перенесла первый инсульт, после которого пришлось долго восстанавливаться. Спустя пять лет последовал еще один приступ. Об актрисе все это время продолжала заботиться ее дочь Олеся.



Накануне стало известно о смерти артиста Валерия Гаркалина, больше месяца боровшегося с коронавирусом. Актер скончался в больнице на Коммунарке, ему было шестьдесят семь лет.



Автор: Злата Богатова

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