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Армия Эфиопии отбила захваченный повстанцами город Касагита
28.11.2021 10:01
Фото: vsenovosti.life
Правительственные войска Эфиопии смогли занять город Касагита, расположенный на территории штата Афар.
Ранее этот населенный пункт был захвачен боевиками Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).
По словам премьер-министра страны Абия Ахмеда, правительственная армия продолжает наступление, передает телевизионный канал Fana. Представитель властей страны заявил, что войска намерены отвоевать у НФОТ захваченными ими города Бурка и Чифра.
Несколько дней назад под контроль повстанцев перешел город Дебре-Сина в штате Амхара.
Напомним, в начале ноября ООН заявила, что в Эфиопии незаконно удерживают шестнадцать ее сотрудников, которые были арестованы на фоне режима ЧП. Власти пошли на такие меры из-за ситуации в регионе Тыграй, которая остается крайне напряженной.
Ранее власти этого восточно-африканского государства потребовали выдворить за пределы страны семь сотрудников ООН, обвинив их в осуществлении вредной для Эфиопии деятельности.
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