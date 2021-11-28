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Армия Эфиопии отбила захваченный повстанцами город Касагита


28.11.2021 10:01
Армия Эфиопии отбила захваченный повстанцами город КасагитаФото: vsenovosti.life

Правительственные войска Эфиопии смогли занять город Касагита, расположенный на территории штата Афар.

Ранее этот населенный пункт был захвачен боевиками Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

По словам премьер-министра страны Абия Ахмеда, правительственная армия продолжает наступление, передает телевизионный канал Fana. Представитель властей страны заявил, что войска намерены отвоевать у НФОТ захваченными ими города Бурка и Чифра.

Несколько дней назад под контроль повстанцев перешел город Дебре-Сина в штате Амхара.

Напомним, в начале ноября ООН заявила, что в Эфиопии незаконно удерживают шестнадцать ее сотрудников, которые были арестованы на фоне режима ЧП. Власти пошли на такие меры из-за ситуации в регионе Тыграй, которая остается крайне напряженной.

Ранее власти этого восточно-африканского государства потребовали выдворить за пределы страны семь сотрудников ООН, обвинив их в осуществлении вредной для Эфиопии деятельности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 200

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