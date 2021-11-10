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ООН обвинила власти Эфиопии в удержании 16 сотрудников
10.11.2021 14:36
Фото: ednews.net
Власти Эфиопии продолжают насильственно удерживать шестнадцать сотрудников Организация Объединенных Наций (ООН), заявил журналистам официальный представитель главы этой международной структуры Стефан Дюжаррик.
На свободу был отпущены лишь шесть человек из ранее задержанных.
По словам Стефана Дюжаррика, в Эфиопии остаются под стражей шестнадцать сотрудников ООН. Шесть человек были освобождены.
В конце минувшего сентября власти этого восточно-африканского государства выступили с требованием выдворить из страны семь сотрудников ООН. Представителей международной организации обвинили в деятельности, которая вредна для Эфиопии. Кроме того, в течение ноября на территории Эфиопии были задержаны десять местных жителей, работавших с разными структурами ООН. Аресты производились на фоне режима ЧП, который был объявлен властями страны из-за ситуации в регионе Тыграй.
Напомним, не так давно власти Эфиопии сообщили, что пропали более ста грузовиков с гуманитарным грузом ООН. Машины направлялись в город Мэкэле - столицу региона Тыграй. Как утверждали в правительстве, транспортные средства могли быть захвачены боевиками.
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