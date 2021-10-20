ИнтерНовости - новости в стране и мире
Семья девочки, убитой в Вологде, злоупотребляет спиртным
Семья девочки, убитой в Вологде, злоупотребляет спиртным
Под Красноярском два человека погибли в ДТП
Под Красноярском два человека погибли в ДТП
Петербургский киберспортсмен Малышев убит грабителями
Петербургский киберспортсмен Малышев убит грабителями
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В школах России объявят каникулы с 30 октября по 7 ноябряВ школах России объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября
Любовь Соболь объявлена в розыскЛюбовь Соболь объявлена в розыск
Дерипаска резко прокомментировал обыски в доме его родственников в СШАДерипаска резко прокомментировал обыски в доме его родственников в США
Петербургский киберспортсмен Малышев убит грабителямиПетербургский киберспортсмен Малышев убит грабителями
В Мексике спасли заложников, захваченных при попытке ограбления банкаВ Мексике спасли заложников, захваченных при попытке ограбления банка

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Десятки мирных жителей Эфиопии убиты боевиками из Тыграя


20.10.2021 13:36
Десятки мирных жителей Эфиопии убиты боевиками из ТыграяФото: vk.com

Не менее тридцати человек погибли в результате обстрелов, которые вели боевики Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), заявили представители местных властей.

При атаке применялась тяжелая артиллерия.

Сведения о гибели жителей города Вучали (штат Амхара) и города Чифра (штат Афар) подтвердил глава госслужбы связи Эфиопии Легесс Тулу. По его словам, боевики, использовавшие тяжелые артиллерийские орудия, стреляли с расстояния до 30 км.

Нападавшие целенаправленно выбирали здания, включая муниципальные, где могли находиться люди, пояснил чиновник и призвал своих сограждан оказывать сопротивление сепаратистам из Тыграя.

Ранее жители эфиопского штата Тыграй начали умирать от голода. За месяц по этой причине скончались не мене 150 человек, заявили представители НФОТ.



Автор: Злата Богатова
Прочтений: 171

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Власти Испании выдадут США экс-медсестру Уго ЧавесаВласти Испании выдадут США экс-медсестру Уго Чавеса
В Череповце возбудили уголовное дело по факту подделки ПЦР-тестаВ Череповце возбудили уголовное дело по факту подделки ПЦР-теста
Дерипаска резко прокомментировал обыски в доме его родственников в СШАДерипаска резко прокомментировал обыски в доме его родственников в США
До сведения Путина доведены публикации о пытках в колонияхДо сведения Путина доведены публикации о пытках в колониях
СКР: Пропавшего в Коми 45-летнего сторожа турбазы растерзал медведьСКР: Пропавшего в Коми 45-летнего сторожа турбазы растерзал медведь

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru