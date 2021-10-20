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Десятки мирных жителей Эфиопии убиты боевиками из Тыграя
20.10.2021 13:36
Фото: vk.com
Не менее тридцати человек погибли в результате обстрелов, которые вели боевики Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), заявили представители местных властей.
При атаке применялась тяжелая артиллерия.
Сведения о гибели жителей города Вучали (штат Амхара) и города Чифра (штат Афар) подтвердил глава госслужбы связи Эфиопии Легесс Тулу. По его словам, боевики, использовавшие тяжелые артиллерийские орудия, стреляли с расстояния до 30 км.
Нападавшие целенаправленно выбирали здания, включая муниципальные, где могли находиться люди, пояснил чиновник и призвал своих сограждан оказывать сопротивление сепаратистам из Тыграя.
Ранее жители эфиопского штата Тыграй начали умирать от голода. За месяц по этой причине скончались не мене 150 человек, заявили представители НФОТ.
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