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Врачи обвинили противников вакцинации в срыве визита в «красную зону»


28.11.2021 08:36
Врачи обвинили противников вакцинации в срыве визита в «красную зону»Фото: mk.ru

Противники вакцинации не хотят знать правду, считает главврач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко.

Своим мнением об экскурсии т.н. антипрививочников в "красную зону" он поделился в программе "Соловьев Live" на YouTube.

Несколько противников вакцинирования откликнулись на приглашение медиков посетить "красную зону" и пришли в клиническую больницу № 15 им. О.М. Филатова. Однако никакого диалога с выстроить не удалось, сообщил главврач этого медицинского учреждения Валерий Вечорко.

По словам специалиста, его коллеги намеревались показать оппонентам работу больницы изнутри, чтобы они увидели, как "все это происходит, как работают наши сотрудники, как лечатся пациенты". Однако от визитеров шел исключительно негатив, эффективного взаимодействия доктор не ощутил.

Вечорко пояснил, что пришедших в больницу просили использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), необходимые для посещения красной зоны. Большинство участников мероприятия выполнять санитарно-эпидемиологические правила отказались. Остальные смогли провести в ГКБ им. Филатова около полутора-двух часов, отметил главврач.

Согласившиеся надеть СИЗы посетители продемонстрировали во время визита в больницу "наигранность, какой-то смех". Кроме того, они успели даже нахамить одному из пациентов, которых лечат от коронавируса. Вечорко предположил, что противники вакцинации приходили в красную зону вовсе не за правдой, а за славой, в действительности "они просто издевались".

Напомним, ранее пользователей социальной сети Instagram при попытке подписаться на аккаунт известной российской актрисы Марии Шукшиной начали предупреждать о том, что на странице публикуются ложные сведения. До того звезда отреагировала на открытое письмо медиков, пригласивших противников вакцинации в отделения, где лечат пациентов с коронавирусом.

Дочь выдающегося отечественного писателя Василия Шукшина и народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной ранее была указана в числе адресатов открытого письма российских медиков. Врачи целого ряда больниц призвали политиков, общественных деятелей и звезд совершить визит в отделения, где лечат пациентов с коронавирусом.
 
Мария Шукшина прокомментировала послание медиков, назвав подменой понятий обвинение в антипрививочной кампании. Артистка подчеркнула, что не выступает против вакцинации как таковой, в лишь не хочет участвовать "в эксперименте" с использованием неисследованного препарата.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 231

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