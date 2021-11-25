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Instagram Марии Шукшиной маркирован как публикующий ложные сведения
25.11.2021 06:09
Фото: krestyanka.com
Пользователей социальной сети Instagram при попытке подписаться на аккаунт известной российской актрисы Марии Шукшиной начали предупреждать о том, что на странице публикуются ложные сведения.
Ранее звезда отреагировала на открытое письмо медиков, пригласивших противников вакцинации в отделения, где лечат пациентов с коронавирусом.
Дочь выдающегося отечественного писателя Василия Шукшина и народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной ранее была указана в числ адресатов открытого письма российских медиков. Врачи целого ряда больниц призвали политиков, общественных деятелей и звезд совершить визит в отделения, где лечат пациентов с коронавирусом.
Мария Шукшина прокомментировала послание медиков, назвав подменой понятий обвинение в антипрививочной кампании. Артистка подчеркнула, что не выступает против вакцинации как таковой, в лишь не хочет участвовать "в эксперименте" с использованием неисследованного препарата.
В результате пользователи, пытающиеся подписаться на Instagram Шукшиной, теперь могут увидеть предупреждение о том, что "этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию". Администрация соцсети отмечает, что речь идет о сведениях, которые проверялась независимыми экспертами по проверке фактов либо могли нарушить нормы сообщества.
Напомним, среди адресатов, к которым ранее обратились врачи одиннадцати российских больниц, также упоминались лидеры КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и политолог Сергей Кургинян и целый ряд других известных деятелей.
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