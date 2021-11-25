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МЧС подтвердило гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте «Листвяжная»
06:06
Фото: imag.one
Горняки и спасатели, которые со вчерашнего дня оставались в шахте "Листвяжная", не могли выжить из-за отсутствия кислорода и высокой концентрации вредных газов, заявил начальник командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.
Число жертв трагедии возросло до сорока шести человек, передает ТАСС.
Как стало известно, в условиях недостатка кислорода и высокой концентрации вредных газов остававшиеся под землей шахтеры и спасатели выжить не могли. Об этом заявил командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше. По его словам, не представляется возможным предполагать, что кто-то мог остаться в живых.
Ранее сообщалось о гибели горноспасателей, пытавшихся работать на аварийном участке.
По словам Ше, особенно опасна в данной ситуации была окись углерода. Вещество, которое впитывается через поры кожи, оказывает крайне негативное влияние. Представитель МЧС пояснил, что сейчас очень плохо себя чувствуют даже тренированные горноспасатели. После работы на аварийном участке, они просто "падают", отметил Ше.
ЧП случилось накануне утром, когда под землей находились 285 горняков. Быстро выйти на поверхность успели лишь 239 шахтеров, после чего неустановленной оставалась судьба тридцати пяти человек. Представители МЧС ранее отмечали, что работники шахты имели при себе т.н. самоспасатели. В случае задымления они могли быть эффективны в течение примерно трех часов.
По предварительным данным, причиной задымления и взрыва, произошедших на глубине 250 метров, могла стать загоревшаяся угольная пыль. Как сообщал накануне губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, в месте, до которого смогли добраться спасатели, концентрация метана превышала 6%, а окиси углерода - 25%.
Ранее власти Кузбасса подтвердили информацию о сорока девяти пострадавших, большинству из которых потребовалась госпитализация. Состояние четырех пациентов врачи оценивают как тяжелое.
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