ИнтерНовости - новости в стране и мире
Названа причина бунта в центре для мигрантов в Польше
Названа причина бунта в центре для мигрантов в Польше
В Москве после матча ЦСКА и «Зенита» задержаны десятки болельщиков
В Москве после матча ЦСКА и «Зенита» задержаны десятки болельщиков
Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» победил на фестивале в Онфлере
Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» победил на фестивале в Онфлере
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве после матча ЦСКА и «Зенита» задержаны десятки болельщиковВ Москве после матча ЦСКА и «Зенита» задержаны десятки болельщиков
В Екатеринбурге снова проводят пикет против введения QR-кодовВ Екатеринбурге снова проводят пикет против введения QR-кодов
Умер Александр ГрадскийУмер Александр Градский
Антонов: США в январе покинут 27 российских дипломатовАнтонов: США в январе покинут 27 российских дипломатов
Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» победил на фестивале в ОнфлереФильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» победил на фестивале в Онфлере

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Уральского блогера приговорили к 14 годам за вымогательство


27.11.2021 21:15
Уральского блогера приговорили к 14 годам за вымогательствоФото: myseldon.com

Столичный Пресненский суд огласил приговор по делу автора двух Telegram-каналов Александра Устинова, который вместе с двумя "коллегами" признан виновным в целом ряде уголовных преступлений. Молодого человека осудили на четырнадцать лет лишения свободы, передает РИА Новости.

Автор Telegram-каналов "Устинов троллит" и "ДИП Дубернатора" признан виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и вымогательстве, клевете, а также незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. В результате Александр Устинов был осужден на четырнадцать лет, отбывать которые ему предстоит в условиях колонии строгого режима.

Прокурор требовал для Устинова наказания в виде заключения на 16 лет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. В соответствии с приговором Устинов в течение трех лет не имеет права осуществлять деятельность, связанную с администрированием сайтов и каналов с использованием интернета.

Проходившие по этому делу Иван Бесценный и Антон Старк также были признаны виновными в мошенничестве и вымогательстве, их приговорили соответственно к 12 и 10 годам лишения свободы.

Напомним, Устинова задержали в Екатеринбурге в 2018 году в момент получения денег от руководства Артемовского машиностроительного предприятия "Вентпром". Средства передавались блогеру в обмен на отказ от публикации компромата. Установлено, что житель Урала действовал вместе с гражданами Украины, собирая и распространяя в сети порочащие бизнесменов данные. Когда информация попадала в поисковые системы, злоумышленники вымогали у предпринимателей деньги за удаление компрометирующих материалов.

Ранее сообщалось о ЧП в Башкирии, где злоумышленники выманили у доверчивой жительницы Уфы 6,5 млн рублей. По данным пресс-службы МВД по региону, 42-летняя женщина успела несколько раз ответить на телефонные звонки, поступавшие с неизвестных номеров. Несмотря на многократные предупреждения властей, она поверила злоумышленникам и начала выполнять их рекомендации. Узнав, что кто-то якобы пытается похитить ее сбережения, женщина не только перевела все деньги на указанные преступниками счета, но и продала квартиру. Кроме того, она оформила несколько кредитов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 177

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

В Северной Осетии не набрал нужного числа голосов законопроект о QR-кодахВ Северной Осетии не набрал нужного числа голосов законопроект о QR-кодах
Киану Ривз признался, что считает Вайнону Райдер женойКиану Ривз признался, что считает Вайнону Райдер женой
В Ростовской области умер еще один отравившийся ребенокВ Ростовской области умер еще один отравившийся ребенок
Афганская «Мона Лиза» смогла эвакуироваться в ИталиюАфганская «Мона Лиза» смогла эвакуироваться в Италию
Под Пензой задержаны организаторы рехабов, похитившие более 30 человекПод Пензой задержаны организаторы рехабов, похитившие более 30 человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru