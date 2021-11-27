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Уральского блогера приговорили к 14 годам за вымогательство
27.11.2021 21:15
Фото: myseldon.com
Столичный Пресненский суд огласил приговор по делу автора двух Telegram-каналов Александра Устинова, который вместе с двумя "коллегами" признан виновным в целом ряде уголовных преступлений. Молодого человека осудили на четырнадцать лет лишения свободы, передает РИА Новости.
Автор Telegram-каналов "Устинов троллит" и "ДИП Дубернатора" признан виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и вымогательстве, клевете, а также незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. В результате Александр Устинов был осужден на четырнадцать лет, отбывать которые ему предстоит в условиях колонии строгого режима.
Прокурор требовал для Устинова наказания в виде заключения на 16 лет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. В соответствии с приговором Устинов в течение трех лет не имеет права осуществлять деятельность, связанную с администрированием сайтов и каналов с использованием интернета.
Проходившие по этому делу Иван Бесценный и Антон Старк также были признаны виновными в мошенничестве и вымогательстве, их приговорили соответственно к 12 и 10 годам лишения свободы.
Напомним, Устинова задержали в Екатеринбурге в 2018 году в момент получения денег от руководства Артемовского машиностроительного предприятия "Вентпром". Средства передавались блогеру в обмен на отказ от публикации компромата. Установлено, что житель Урала действовал вместе с гражданами Украины, собирая и распространяя в сети порочащие бизнесменов данные. Когда информация попадала в поисковые системы, злоумышленники вымогали у предпринимателей деньги за удаление компрометирующих материалов.
Ранее сообщалось о ЧП в Башкирии, где злоумышленники выманили у доверчивой жительницы Уфы 6,5 млн рублей. По данным пресс-службы МВД по региону, 42-летняя женщина успела несколько раз ответить на телефонные звонки, поступавшие с неизвестных номеров. Несмотря на многократные предупреждения властей, она поверила злоумышленникам и начала выполнять их рекомендации. Узнав, что кто-то якобы пытается похитить ее сбережения, женщина не только перевела все деньги на указанные преступниками счета, но и продала квартиру. Кроме того, она оформила несколько кредитов.
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