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Зеленский рассказал о готовящемся на Украине госпереворотеЗеленский рассказал о готовящемся на Украине госперевороте
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Зеленский рассказал о готовящемся на Украине госперевороте


01:31
Зеленский рассказал о готовящемся на Украине госпереворотеФото: imag.one

В Киеве располагают сведениями о готовящемся в стране государственном перевороте, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства сообщил об этом на состоявшейся накануне пресс-конференции, передает ТАСС.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ему доложили о подготовке в стране государственного переворота. В ходе пресс-конференции, которая состоялась в пятницу, политик пояснил, что к этим событиям причастно окружение украинского бизнесмена Рината Ахметова. Предпринимателя, который по версии Forbes сейчас может считаться самым состоятельным человеком на Украине, втягивают в противостояние с президентом, заявил Зеленский. По его словам, ряд представителей Украины и России сейчас обговаривают необходимость донести до общества информации о готовности Ахметова "включиться в вопрос смены действующего президента".

Речь идет о государственном перевороте, подчеркнул украинский лидер. Зеленский заявил, что подобные сведения распространяются умышленно, "чтобы втянуть Ахметова в войну" против президента и государства. Политик добавил, что обстановку внутри страны раскачивают представители близкого окружения бизнесмена.

Не так давно представитель официального Киева Дмитрий Кулеба в ходе встречи на уровне глав МИД заявил, что властям Германии и Франции следует безотлагательно начинать подготовку к возможному сценарию с военными действиями России на Украине. Иначе, подчеркнул украинский министр, у Берлина и Парижа попросту не хватит времени для координации своих действий и оформления всех бюрократических процедур.

Вскоре после этого в Киеве даже озвучили сроки "военного вторжения" России. Как сообщил в интервью Military Times Кирилл Буданов, являющийся начальником Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны, Россия, сосредоточившая у границ Украины свыше 92 тыс. военных, якобы готовится напасть на соседнее государство уже в конце января или первых числах февраля следующего года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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