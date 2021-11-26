Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Зеленский рассказал о готовящемся на Украине госперевороте

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Фото: imag.one



В Киеве располагают сведениями о готовящемся в стране государственном перевороте, заявил президент Украины Владимир Зеленский.



Глава государства сообщил об этом на состоявшейся накануне пресс-конференции, передает ТАСС.



По словам президента Украины Владимира Зеленского, ему доложили о подготовке в стране государственного переворота. В ходе пресс-конференции, которая состоялась в пятницу, политик пояснил, что к этим событиям причастно окружение украинского бизнесмена Рината Ахметова. Предпринимателя, который по версии Forbes сейчас может считаться самым состоятельным человеком на Украине, втягивают в противостояние с президентом, заявил Зеленский. По его словам, ряд представителей Украины и России сейчас обговаривают необходимость донести до общества информации о готовности Ахметова "включиться в вопрос смены действующего президента".



Речь идет о государственном перевороте, подчеркнул украинский лидер. Зеленский заявил, что подобные сведения распространяются умышленно, "чтобы втянуть Ахметова в войну" против президента и государства. Политик добавил, что обстановку внутри страны раскачивают представители близкого окружения бизнесмена.



Не так давно представитель официального Киева Дмитрий Кулеба в ходе встречи на уровне глав МИД заявил, что властям Германии и Франции следует безотлагательно начинать подготовку к возможному сценарию с военными действиями России на Украине. Иначе, подчеркнул украинский министр, у Берлина и Парижа попросту не хватит времени для координации своих действий и оформления всех бюрократических процедур.



Вскоре после этого в Киеве даже озвучили сроки "военного вторжения" России. Как сообщил в интервью Military Times Кирилл Буданов, являющийся начальником Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны, Россия, сосредоточившая у границ Украины свыше 92 тыс. военных, якобы готовится напасть на соседнее государство уже в конце января или первых числах февраля следующего года.



Автор: Злата Богатова

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