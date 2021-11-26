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Германия приостановила авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса
26.11.2021 14:06
Фото: infolaz.ru
Власти ФРГ вслед за рядом других государств отреагировали на возникновение нового штамма коронавируса B.1.1.529, который выявили на территории Южной Африки.
В Берлине приняли решение на время ограничить авиасообщение с ЮАР.
Власти Германии обеспокоены в связи с обнаружением еще более заразного варианта SARS-CoV-2, передают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана. По его словам, в Берлине решили предпринимать активные действия на самой ранней стадии.
В результате Южно-Африканскую Республику официально объявили зоной распространения вируса, в связи с чем авиакомпаниям уже с 27 ноября разрешаются лишь вывозные рейсы для граждан ФРГ, которые сейчас находятся в ЮАР.
Ранее стало известно о выявлении нового штамма коронавируса B.1.1.529 в Южной Африке. По данным специалистов, им заражены сейчас уже порядка двадцати человек. Инфицированных также зафиксировали в Ботсване и Гонконге.
Как полагают вирусологи, у штамма B.1.1.529 имеются свыше тридцати мутаций, поэтому он представляет собой достаточно серьезную проблему. Специалисты отмечают, что такой уровень генетических изменений способен существенно повлиять на различные свойства возбудителя.
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