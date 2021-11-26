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В Гонконге выявили двух зараженных новым штаммом коронавируса
26.11.2021 12:23
Фото: abcotvs.com
Два случая заражения новым штаммом коронавируса, ранее выявленным в Ботсване и ЮАР, зафиксированы в Гонконге.
Как стало известно, инфицированных обнаружили в карантинной гостинице.
По данным департамента здравоохранения Гонконга, зараженные новым штаммом SARS-CoV-2 были выявлены среди тех, кто останавливался в отеле Regal Airport Hotel. В эту гостиницу заселяют для прохождения обязательного карантина всех, кто прибывает в специальный административный район КНР из других стран.
Отмечается, что один из пациентов прибыл 11 ноября из ЮАР, после чего спустя два дня сдал положительный тест на коронавирус. Днем позже его направили в стационар. Второй заболевший человек прибыл в Гонконг 10 ноября. О положительном исследовании на коронавирус стало известно через восемь суток. Пациента также незамедлительно направили в медицинское учреждение.
Секвенирование генома коронавируса, проводившееся специалистами Университета Гонконга, в обоих случаях подтвердило новый вариант коронавируса B.1.1.529, который недавно зафиксировали в Ботсване и ЮАР.
Ранее сообщалось о созыве технической группы ВОЗ по эволюции вирусов. Как пояснила эксперт организации Мария ван Керкхове, речь вовсе не идет о какой-либо повышенной опасности нового штамма. Процедура представляет собой стандартные действия ВОЗ в подобной ситуации.
После выявления нового варианта возбудителя власти Израиля объявили о запрете на посещение семи стран Африки. В Сингапуре лицам, которые в последнее время были в Ботсване, Зимбабве, Лесото, Мозамбике, Намибии, Эсватини и ЮАР, отказали во въезде и даже транзите. Целый ряд других стран также принял аналогичные меры по предотвращению возможного распространения очередного штамма коронавируса.
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