Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Погибли трое горноспасателей, пропавших после ЧП на шахте «Листвяжная»

25.11.2021 20:40

Фото: pronedra.ru



Найдены тела троих горноспасателей, которые пропали во время ликвидации последствий ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.



Как передает ТАСС со ссылкой на представителей администрации предприятия, под землей остаются более тридцати человек.



До четырнадцати человек увеличилось количество жертв аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Обнаружены погибшими трое пропавших сотрудников горноспасательного звена, сообщили в администрации предприятия.



В связи с трагическими событиями губернатор региона Сергей Цивилев объявил о трехдневном трауре по погибшим шахтерам - с 26 по 28 ноября.



ЧП случилось на угледобывающий шахте "Листвяжная", которая расположена на территории Беловского городского округа Кузбасса. Происшествие в Кемеровской области стало наиболее крупным в отрасли за последние пять лет, с февраля 2016 года, когда при взрывах на шахте "Северная" в Коми погибли тридцать шесть человек.



По данным СМИ, сегодня утром в Сибирское управление Ростехнадзора поступила информация о задымлении и взрыве, которые были зафиксированы на глубине 250 метров. Предположительно, причиной этого могла стать загоревшаяся угольная пыль. Спасательные мероприятия ранее пришлось приостановить из-за угрозы взрыва. Как сообщал кузбасский губернатор Сергей Цивилев, в месте, до которого добрались спасатели, концентрация метана превышала 6%, а окиси углерода - 25%.



Ранее власти подтвердили сведения об одиннадцати погибших. Сорок девять человек пострадали, большинство из них госпитализированы. Медики оценивают состояние четырех пациентов как тяжелое.



По данным регионального главка МЧС, в момент происшествия под землей находились 285 горняков. Экстренно эвакуировать удалось 239 человек. На текущий момент неустановленной остается судьба тридцати пяти шахтеров. Представители экстренных служб отмечают, что работники шахты имеют при себе т.н. самоспасатели. В случае задымления они могут действовать в течение трех часов.



Автор: Злата Богатова

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