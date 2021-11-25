Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Австралии опровергли планы по строительству в Афганистане завода по переработке каннабиса

25.11.2021 17:01

Фото: nv.ua



Австралийская компания Cpharm опровергла информацию о договоренностях с новыми афганскими властями о создании предприятия по переработке каннабиса в медицинских целях, передает ТАСС.



Представители организации подчеркнули, что не располагают средствами для реализации столь масштабных проектов.



Австралийская фармацевтическая компания Cpharm выступила с официальным опровержением сведений, касающихся планов по созданию предприятия по переработке медицинского каннабиса на территории Афганистана.



Представители организации подчеркнули, что никак не связаны ни с каннабисом, ни с пришедшим к власти в Афганистане движением "Талибан" (в России деятельность официально запрещена). В компании Cpharm пояснили, что занимаются лишь оказанием консультационных услуг фармацевтическим предприятиям, которые работают в Австралии.



В компании указали, что совершенно не понимают, откуда могли взяться предположения о намерениях построить завод по переработке каннабиса в Афганистане. Представители организации заверили, что не имеют никакого отношения к подобным проектам. Соответствующий комментарий появился на официальном сайте Cpharm Pty Ltd.



Пресс-служба Cpharm также отметила, что организация представляет собой "очень небольшое, семейное предприятие". В данный момент они даже не располагают средствами и ресурсами, которые необходимы для реализации такого масштабного проекта.



Ранее пресс-секретарь нового МВД Афганистана Саид Хости в своем Twitter рассказал о договоренностях с Cpharm, которая готова инвестировать в новое предприятие около $430 млн. Речь шла о заводе, на котором совсем скоро начнут производить медицинские препараты и косметические средства с использованием растущего в Афганистане каннабиса.



Автор: Злата Богатова

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