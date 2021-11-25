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ВВС: Власти Афганистана запускают завод по переработке каннабиса
25.11.2021 00:08
Фото: bierreautomazioni.com
Пришедшие к власти в Афганистане талибы (члены запрещенной в России организации "Талибан") заключили соглашение с австралийской компанией о запуске завода по переработке каннабиса для последующего применения в медицинских целях.
По данным МВД страны, договоренность достигнута с CPharm, которая готова инвестировать в этот проект свыше 400 млн долларов, передает ВВС.
Австралийская компания CPharm выразила готовность инвестировать в завод по переработке каннабиса более 400 млн долларов, заявил официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Саид Хости. Он опубликовал снимки, на которых замглавы ведомства, занимающийся борьбой с оборотом наркотиков, сфотографирован во время встрече с представителем CPharm.
Как пояснил Хости, компания, с которой достигнута договоренность, уже осуществляет производство лекарственных средств и кремов из конопли, растущей на территории Афганистана. Представитель МВД страны отметил, что переговоры с руководством CPharm окончены, все документы подписаны. Предполагается, что проект запустят уже в ближайшие дни, после чего в стране появится много новых рабочих мест.
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