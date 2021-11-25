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Задержанный в Пулково тренер Ильин отказался надеть маску в суде
25.11.2021 16:42
Фото: kletnya.info
Московский районный суд Санкт-Петербурга вновь перенес рассмотрение материалов по делу залуженного российского тренера по плаванию Александра Ильина.
Наставника известной спортсменки Виталины Симоновой, неоднократно одерживавшей победы на мировом и европейском уровне, обвиняют в неповиновении полицейским.
Тренера Александра Ильина из суда увезли в отдел, потому что он категорически отказался надевать маску во время рассмотрения его дела, сообщает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга отмечается, что нарушителя удалили из зала, после чего он находился в коридоре. Вызванные в суд полицейские доставили Ильина в отдел, где на него составили еще один протокол - по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧС).
Напомним, несколько дней назад о грубом задержании заслуженного тренера России сообщила многократная чемпионка мира и Европы по плаванию в ластах Виталина Симонова. В своем инстаграме известная спортсменка разместила видеокадры, на которых полицейские заламывали руки Александру Ильину за отказ надевать маску в аэропорту Пулково.
Девушка, ставшая очевидицей инцидента и требовавшая отпустить тренера, в итоге сама оказалась фигуранткой уголовного дела. Спортсменку обвинили в оскорблении представителей власти (ст. 319 УК РФ), после чего суд избрал для нее меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В отношении Ильина после происшествия в аэропорту составили протокол по ст. статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению полицейских). Предполагалось, что Московский районный суд Петербурга рассмотрит материалы во вторник, но заседание перенесли.
Напомним, не так давно непобежденный боксер и чемпион мира Флойд Мейвезер-младший выразил поддержку баскетболисту Кайри Ирвингу, который отказался делать прививку от коронавируса. Спортсмен разместил соответствующую запись в своем Twitter, назвав коллегу великим человеком, отцом и спортсменом.
Людей, вакцинирующихся не по собственному желанию, боксер при этом назвал рабами. Мейвезер подчеркнул, что свободный ум способен сделать "собственный выбор", тогда как "рабский ум следует за толпой". Боксер добавил, что в Соединенных Штатах людей в последнее время постепенно лишают свободы выбора.
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