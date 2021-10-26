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Мейвезер назвал рабами сторонников вакцинации


26.10.2021 18:05
Мейвезер назвал рабами сторонников вакцинацииФото: lanmedia.fr

Непобежденный боксер и чемпион мира Флойд Мейвезер-младший выразил поддержку баскетболисту Кайри Ирвингу, который ранее отказался делать прививку от коронавируса.

Спортсмен разместил соответствующую запись в своем Twitter.

Как написал Мейвезер, он считает Кайри великим человеком, отцом и спортсменом. По словам титулованного боксера, он уважает баскетболиста за честность и желание быть хозяином собственной жизни.

Людей, вакцинирующихся не по собственному желанию, боксер при этом назвал рабами. Мейвезер подчеркнул, что свободный ум способен сделать "собственный выбор", тогда как "рабский ум следует за толпой". Боксер добавил, что в Соединенных Штатах людей в последнее время постепенно лишают свободы выбора.

Ранее стало известно об отстранении Кайри Ирвинга от участия в играх за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс". Спортсмену, отказавшемуся от вакцинации, даже запретили приходить на стадион, где тренируется его команда.

Напомним, в Нью-Йорке протестующие против вакцинации вышли на массовую акцию, после чего было полностью блокировано движение по Бруклинскому мосту. В числе манифестантов присутствовали представители местного пожарного департамента (FDNY), работники службы скорой медицинской помощи (EMS) и департамента санитарии города (SDNY), а также сотрудники полиции Нью-Йорка (NYPD).

Люди начали выражать недовольство практически сразу после распоряжения мэра города Билла де Блазио, который 20 октября обязал вакцинироваться всех сотрудников пожарной и полицейской служб. Служащие, которые не сделали прививку от коронавируса, будут отправляться в неоплачиваемый отпуск.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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