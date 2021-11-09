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Опубликованы новые видеоматериалы о насилии в тюремной больнице под Саратовом
06:15
Фото: pana-defenders.info
Проект Gulagu.net обнародовал новые видеозаписи, сделанные в областной туберкулезной больнице No 1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области.
Опубликованные правозащитниками кадры свидетельствуют о шести случаях насилия и издевательств, которым подвергались заключенные.
Правозащитники проекта Gulagu.net разместили записи в YouTube-канале организации. Уточняется, что к изнасилованиям и пыткам заключенных причастны другие осужденные - т.н. "активисты" выполняли задания высокопоставленных сотрудников ФСИН. Обнародованные материалы включают в себя кадры, сделанные в период с июля 2015 года по сентябрь 2020 года. Отмечается, что участвовавшие в пытках арестанты вели запись с использованием служебных видеорегистраторов.
В Gulagu.net ранее сообщили, что к ним попал значительный объемом видеоматериалов, на которых можно увидеть пытки в различных колониях РФ. Свидетельства жестокого обращения с заключенными были переданы правозащитникам программистом Сергеем Савельевом. В прошлом он отбывал срок под Саратовом и имел доступ к компьютерным системам местного УФСИН.
В октябре Савельева объявили в федеральный розыск и заочно арестовали, ему инкриминируют ч. 2 ст 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Программист еще до этих событий и публикации первых записей покинул Россию и сейчас находится за рубежом.
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