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Опубликованы новые видеоматериалы о насилии в тюремной больнице под Саратовом


06:15
Опубликованы новые видеоматериалы о насилии в тюремной больнице под СаратовомФото: pana-defenders.info

Проект Gulagu.net обнародовал новые видеозаписи, сделанные в областной туберкулезной больнице No 1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области.

Опубликованные правозащитниками кадры свидетельствуют о шести случаях насилия и издевательств, которым подвергались заключенные.

Правозащитники проекта Gulagu.net разместили записи в YouTube-канале организации. Уточняется, что к изнасилованиям и пыткам заключенных причастны другие осужденные - т.н. "активисты" выполняли задания высокопоставленных сотрудников ФСИН. Обнародованные материалы включают в себя кадры, сделанные в период с июля 2015 года по сентябрь 2020 года. Отмечается, что участвовавшие в пытках арестанты вели запись с использованием служебных видеорегистраторов.

В Gulagu.net ранее сообщили, что к ним попал значительный объемом видеоматериалов, на которых можно увидеть пытки в различных колониях РФ. Свидетельства жестокого обращения с заключенными были переданы правозащитникам программистом Сергеем Савельевом. В прошлом он отбывал срок под Саратовом и имел доступ к компьютерным системам местного УФСИН.

В октябре Савельева объявили в федеральный розыск и заочно арестовали, ему инкриминируют ч. 2 ст 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Программист еще до этих событий и публикации первых записей покинул Россию и сейчас находится за рубежом.

Автор: Злата Богатова

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