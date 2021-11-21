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В Ростовской области двое детей умерли от отравления, еще двое в реанимации


21.11.2021 20:04
В Ростовской области двое детей умерли от отравления, еще двое в реанимацииФото: kapital.kz

Тяжелое пищевое отравление зафиксировано у семьи из шести человек, проживающей в Октябрьском районе Ростовской области, передает агентство "Интерфакс".

Двое детей, семи и восьми лет, скончались.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ЧП в рамках уголовного дела, которое возбудили после смерти двух девочек. В больницу доставлены их брат с сестрой и родители. Состояние детей и матери врачи оценивают как тяжелое, они остаются в реанимационном отделении. Отец получил отравление средней степени тяжести.

Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, сигнал в полицию поступил от фельдшера ФАП станицы Бессергеневской. В семье местных жителей скончалась семилетняя девочка, а ее восьмилетняя сестра умерла позже в медицинском учреждении. По данным полиции, обе погибшие девочки были приемными.

Вещество, которым могла отравиться семья, предстоит установить специалистам.

По итогам предварительной проверки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). К выяснению причин трагедии и обстоятельств случившегося подключилась и прокуратура Ростовской области. В ведомстве пояснили, что намерены оценить действия родителей и работу местных органов системы профилактики.

Ранее стало известно о смерти одной из студенток, отравившихся токсичными напитками на вечеринке в Казани.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 142

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