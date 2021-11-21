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Один из задержанных после ДТП с выпавшим трупом в Ленобласти признался в каннибализме


06:03
Один из задержанных после ДТП с выпавшим трупом в Ленобласти признался в каннибализмеФото: bakucity.az

В Ленинградской области полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожной аварии, в результате которой из багажника иномарки выпал труп мужчины с признаками криминальной смерти. Один из задержанных после инцидента признался в каннибализме, передает "Пятый канал".

Со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах Ленобласти и портал 78.ru уточняется, что признательные показания начал давать 23-летний мужчина. Задержанный после ДТП с выпавшим трупом сообщил оперативникам об еще одном убийстве. По словам мужчины, он совершил его в сентябре прошлого года на территории парка Сосновка.

Расправившись со своей жертвой, задержанный расчленил его тело и принес некоторые фрагменты домой. По словам мужчины, останки погибшего он спрятал в трубе. Затем он якобы осуществил давнее желание и попробовал на вкус человеческое мясо. Достоверность его показаний предстоит установить в ходе последующего расследования.

Напомним, ранее на 24-м км трассы А-121 "Сортавала" автомобиль Mitsubishi Galant занесло на скользкой дороге, после чего он врезался в барьерное ограждение. В момент удара из багажника машины вывалился труп неизвестного мужчины. Прибывшие к месту ЧП полицейские обнаружили в иномарке лопату, а потом задержали всех, кто находился в салоне - после аварии они пытались спрятаться в близлежащем лесу.

Установлено, что трое мужчин пытались закопать тело случайного знакомого, погибшего в драке. К убийству могут быть причастны 26-летний выходец из Луганской области Украины и его 23-летний знакомый. В случае, если их признают виновными, мужчинам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Автор: Злата Богатова

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