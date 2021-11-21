Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ленобласти после ДТП из багажника машины выпал труп

21.11.2021 14:02

Фото: barlamane.com



Правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области выясняют обстоятельства гибели мужчины, обезображенный труп которого выпал из багажника машины после ДТП.



Лица, находившиеся в автомобиле, скрылись, но вскоре были задержаны.



Как передает агентство "Интерфакс", после аварии рядом с телом, которое выпало из машины, были найдены лопаты и мешки. Со ссылкой на осведомленный источник уточняется, что в багажнике автомобиля Mitsubishi Galant перевозили труп мужчины с признаками криминальной смерти.



Авария случилась накануне, 20 ноября, на трассе А-121 "Петербург - Сортавала". По предварительным данным иномарка врезалась в отбойник. Полиция, прибывшая к месту происшествия, обнаружила на расстоянии около 10 м от машины труп мужчины. Погибшему примерно 30-40 лет, у него повреждена шея. По данным правоохранителей, речь идет о жертве убийства.



Источник агентства пояснил, что лица, перевозившие в машине труп, уже задержаны в рамках уголовного дела, которое возбудили по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).



По данным ряда российских СМИ, свидетелями аварии стали несколько очевидцев. Они рассказали, что труп вывалился из багажника сразу после столкновения. Затем автомобиль начали покидать люди - в панике они убежали в лес, рядом с которым проходит дорога.



Автор: Злата Богатова

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