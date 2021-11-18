Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончался артист Валерий Гаркалин

13:47

Фото: vk.com



Умер известный российский актер театра и кино Валерий Гаркалин, передает "Интерфакс".



Народный артист РФ скончался на 68-м году жизни в больнице, сообщает агентство со ссылкой на источник в ГИТИСе, где преподавал актер.



Ранее в российских СМИ появились публикации о госпитализации известного артиста. В начале октября у Валерия Гаркалина подтвердилось заражение коронавирусом, после чего его доставили на Коммунарку. Как рассказывала дочь актера Ника, в тот момент ее отец находился в реанимационном отделении, врачи подключили его к аппарату ИВЛ.



Валерий Борисович Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Окончив в 1988 году режиссерский факультет ГИТИСа, вошел в труппу Московского академического театра сатиры. Позднее работал в Московском драматическом театре им. Пушкина.



Артист много снимался в кино, среди самых известных его ролей Федор Дежкин в сериале "Белые одежды" по произведению Владимира Дудинцева (1992 год) и братья-близнецы в комедийной ленте "Ширли-мырли" (1995 год). В общей сложности артист успел сыграть более чем в семидесяти фильмах.



В 2002 году Валерий Гаркалин начал преподавать в Российском институте театрального искусства - ГИТИС.



Ранее стало известно о смерти российского актера и телеведущего Игоря Савочкина, которого несколько дней назад экстренно госпитализировали из-за сильной боли в спине. Артист скончался на 59-м году жизни. По данным СМИ, причиной смерти могло стать онкологическое заболевание.



Автор: Злата Богатова

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