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Марадону через год после смерти обвинили в насилии
21.11.2021 22:02
Фото: smi2.net
Легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону, который умер год назад из-за внезапной остановки смерти, обвинили в сексуальном насилии.
С таким заявлением выступила кубинка Мавис Альварес Рего, передает портал Peopletalk.
По словам женщины, она пострадала от действий знаменитого спортсмена двадцать лет назад. Мавис Альварес Рего утверждает, что подверглась насилию в 17-летнем возрасте на Кубе, после чего футболист вывез ее в Аргентину.
В своей стране Диего Марадона удерживал девушку взаперти, рассказала женщина в интервью Infobae. Кубинка заявила, что уже обратилась в суд с иском в отношении пяти друзей футболиста. По ее словам, они были очевидцами происходящего, однако предпочли не вмешиваться.
Легендарный футболист Диего Марадона умер в ноябре 2020 года, за месяц до этого он отпраздновал свое 60-летие.
Ранее ООН призвала Пекин подтвердить благополучие китайской теннисистки Пэн Шуай, переставшей выходить на связь вскоре после заявления о сексуальном насилии со стороны высокопоставленного чиновника.
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