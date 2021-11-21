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Марадону через год после смерти обвинили в насилии


21.11.2021 22:02
Марадону через год после смерти обвинили в насилииФото: smi2.net

Легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону, который умер год назад из-за внезапной остановки смерти, обвинили в сексуальном насилии.

С таким заявлением выступила кубинка Мавис Альварес Рего, передает портал Peopletalk.

По словам женщины, она пострадала от действий знаменитого спортсмена двадцать лет назад. Мавис Альварес Рего утверждает, что подверглась насилию в 17-летнем возрасте на Кубе, после чего футболист вывез ее в Аргентину.

В своей стране Диего Марадона удерживал девушку взаперти, рассказала женщина в интервью Infobae. Кубинка заявила, что уже обратилась в суд с иском в отношении пяти друзей футболиста. По ее словам, они были очевидцами происходящего, однако предпочли не вмешиваться.

Легендарный футболист Диего Марадона умер в ноябре 2020 года, за месяц до этого он отпраздновал свое 60-летие.

Ранее ООН призвала Пекин подтвердить благополучие китайской теннисистки Пэн Шуай, переставшей выходить на связь вскоре после заявления о сексуальном насилии со стороны высокопоставленного чиновника.

Автор: Злата Богатова

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