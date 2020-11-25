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СМИ: В Аргентине умер Диего Марадона
25.11.2020 20:01
Фото: mimorelia.com
Не стало легендарного футболиста и главного тренера сборной Аргентины по футболу.
Как передают зарубежные СМИ, сегодня утром Диего Марадона был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, вскоре после чего скончался.
В начале ноября 60-летнего Диего Марадону госпитализировали. Личный врач спортсмена пояснял, что речь идет о плановом обследовании, однако через несколько дней футболиста прооперировали. Медики утверждали, что вмешательство прошло успешно.
12 ноября спортсмену разрешили покинуть стационар, к тому времени уже было известно, что Марадона пережил кровоизлияние в мозг.
Сегодня утром состояние футболиста резко ухудшилось. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти экстренно доставленного в больницу спортсмена. Однако сердце Марадоны, недавно отпраздновавшего свое 60-летие, остановилось.
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