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Женская сеть myJulia.ru
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ООН призвала Пекин подтвердить благополучие теннисистки Пэн Шуай
20.11.2021 20:41
Фото: beinsports.com
Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась к властям КНР с призывом доказательства местонахождения и благополучия теннисистки Пэн Шуай.
Китайская спортсменка перестала выходить на связь вскоре после заявления о сексуальном насилии.
Как заявила пресс-секретарь главы ООН по правам человека Лиз Тросселл, очень важно удостовериться, что с китайской теннисисткой сейчас все в порядке. Поэтому необходимо подтверждение местонахождения и благополучия спортсменки.
Представительница ООН обратилась к официальному Пекину с призывом провести тщательное и прозрачное расследование в связи с заявлениями Пэн Шуай о том, что она ранее подверглась сексуальному насилию. В ООН также выразили обеспокоенность в связи с тем, что теннисистка, пожаловавшись на действия высокопоставленного чиновника в соцсети в начале ноября, перестала выходить на связь.
Ранее на скандал отреагировали в Соединенных Штатах. В Вашингтоне предупредили, что Женская теннисная ассоциация (WTA) может отказаться от проведения турниров в КНР, если китайские власти не дадут удовлетворительного ответа на обвинения в сексуальном насилии.
Китайский телеканал CGTN тем временем цитирует открытое послание Пэн Шуай. В письме утверждается, что информация о сексуальном насилии не соответствует действительности. По словам спортсменки, сообщения от WTA публиковались без ее согласия.
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