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Поклонская заступилась за медиков, не советующих прививаться от COVID-19


21.11.2021 21:34
Поклонская заступилась за медиков, не советующих прививаться от COVID-19Фото: primechaniya.ru

Российский посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская высказалась в защиту медиков, которые могли отговаривать пациентов от вакцинации против коронавируса. Как заявила экс-депутат Госдумы от "Единой России" угрозы о лишении врачей дипломов в случае такого рода критики нарушают их права.

По словам Натальи Поклонской, предложения об аннулировании дипломов врачей, которые могут высказываться против вакцинации, она считает нарушением "их прав, этики", а также противоправным вмешательством и оказанием давления. Дипломат в своем телеграм-канале напомнила, что "главное — не навредить человеку".

Ранее ряд российских политиков, среди которых были лидер ЛДПР Владимир Жириновский и член Совфеда РФ Александр Башкин, озвучили идею о лишении дипломов о высшем медицинском образовании специалистов, которые не советуют пациентам делать прививки от COVID-19. Предложение поддержал руководитель Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Поклонская также обратилась к прокуратуре с призывом отреагировать на дискриминацию граждан, которые не имеют QR-код, подтверждающий их эпидемиологический статус. Посол, в прошлом уже высказывавшаяся на эту тему, указала "на высказывания оскорбительного характера в отношении людей", отказывающихся от вакцинации. По мнению дипломата, таких граждан "относят почти к преступникам".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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