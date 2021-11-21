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Сотни запертых в фурах мигрантов спасены в Мексике
21.11.2021 19:19
Фото: vk.com
Более шестисот нелегальных мигрантов, которые были заперты в фурах, обнаружили на территории мексиканского штата Веракрус.
Среди спасенных - граждане двенадцати стран, передают зарубежные СМИ.
Сотни выходцев из государств Азии, Африки, Центральной и Южной Америки были найдены представителями Национального института миграции INM Министерства внутренних дел Мексики. Как передает пресс-служба учреждения, среди тех, кто оказался заперт в фурах при попытке незаконно пересечь границу, были уроженцы Бангладеш, Ганы, Гватемалы, Индии, Гондураса, Никарагуа, Кубы и других стран.
Ведомство сообщает о начале административного процесса над иностранцами, в рамках которого будет выясняться их правовой статус. В зависимости от результата мигрантам могут предложить на законных основаниях оставаться в Мексике или депортируют в родные страны.
По данным официальной статистики, за период с начала текущего года в Мексике выявили свыше 190 тыс. нелегалов. Уровень втрое больше прошлогоднего показателя.
Ранее в Белоруссии госпитализировали около 100 мигрантов, доставленных с границы с Польшей.
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