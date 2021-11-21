Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Белоруссии госпитализированы около 100 мигрантов, доставленных с границы

21.11.2021 16:03

Фото: bolkunets.org



Почти сто мигрантов были госпитализированы в больницы Белоруссии, сообщила руководитель главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда в интервью порталу "БелТА". Многим беженцам, которые сейчас остаются у границы с Польшей, медики оказали помощь на месте.



Как заявила Людмила Кеда, примерно сотне мигрантов потребовалась экстренная госпитализация. Белорусские медики выявили у пациентов, доставленных в больницы, самые разные заболевания. В частности, у беженцев диагностируются пневмония и другие болезни дыхательной системы, а также сахарный диабет. Многие жалуются на симптомы, характерные для ОРВИ: боль в горле и груди, сильный кашель, насморк и заложенность носа.



Иностранных граждан доставляли в белорусские больницы из транспортно-логистического центра, расположенного неподалеку от границы с Польшей, пояснила представительница местных властей.



Накануне, 20 ноября, в Белоруссию прибыли специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сегодня они посетили центр, где размещены беженцы. Иностранные эксперты провели осмотр помещений и побеседовали с мигрантами. На вопрос о том, хотят ли они возвратиться домой, большинство отвечают отказом. Многие беженцы намерены запастись терпением, чтобы попытаться добраться до Германии и других стран ЕС.



Автор: Злата Богатова

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