Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сочи 100 групп будут контролировать соблюдение антиковидных мер

21.11.2021 13:04

Фото: tourdom.ru



Администрация Сочи намерена ужесточить контроль за наличием QR-кодов у местных жителей и гостей города-курорта при посещении мест, на которые распространяются ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса. Как стало известно, власти формируют сто мобильных отрядов самоконтроля, которые будут действовать как в районах города, так и на территории сельских округов.



Уже в понедельник, 22 ноября мониторинговые группы, состоящие из полицейских, представителей казачества и городской администрации начнут осуществлять мониторинг организаций потребительской сферы, общественного транспорта и объектов размещения. Об этом журналистам рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.



Пресс-служба городской администрации информирует о том, что соответствующее постановление было подписано губернатором Вениамином Кондратьевым. Согласно этому документу, уже с 1 декабря QR-коды станут обязательными для входа в административные здания всех органов региональной власти.



Вплоть до 18 января 2022 года лишь после предъявления QR-кода, свидетельствующего о прививке, перенесенной коронавирусной инфекции либо медицинских противопоказаниях, можно будет посещать торгово-развлекательные центры и места общепита. Также был расширен список объектов, на которые распространяется требование предъявлять QR-код. В перечень внесли предприятия сферы оказания бытовых услуг и розничной торговли, кроме аптек и магазинов, где можно купить товары первой необходимости, а также спортзалы, бассейны и фитнес-центры.



Ранее руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург одобрительно отозвался об идее отнимать дипломы у врачей, которые губят людей, отговаривая их от прививок.



Автор: Злата Богатова

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