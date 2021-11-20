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Женская сеть myJulia.ru
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В Хорватии задержана медсестра, выдававшая фальшивые справки о прививках
20.11.2021 22:18
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Загреба задержали медицинскую сестру, которая за денежное вознаграждение вносила в информационную базу о вакцинации недостоверные данные.
Женщина вводила сведения в соответствующий реестр клиники, в которой работала.
По версии полиции, 31-летняя медсестра вносила в реестр клиники якобы привитых граждан, которые впоследствии получали официальное электронное подтверждение о пройденной вакцинации от коронавируса, передают хорватские СМИ. Одна из женщин, воспользовавшихся услугами недобросовестной медсестры, приобрела такую справку, чтобы отправиться в заграничное путешествие.
Ранее австралийскую медсестру арестовали за нарушение процедуры вакцинации от COVID-19. Правоохранительные органы штата Западная Австралия обвинили 51-летнюю сотрудницу частной клиники в имитации введения препарата подростку.
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