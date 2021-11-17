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Под Воронежем при пожаре погибли мать и пять детей
17.11.2021 20:02
Фото: nv.ua
В Воронежской области возбудили уголовное дело по факту гибели жительницы населенного пункта Костово и пяти ее детей во время пожара в частном доме.
Как указано на сайте СКР, речь идет о ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более людям).
ЧП случилось сегодня ранним утром, в 06:30 по местному времени. В ходе разбора завалов сгоревшего частного дома были найдены останки жившей там 33-летней женщины и пяти ее детей. Жертвами пожара стали девочки четырех и десяти лет и мальчики, полуторагодовалый, трехлетний и тринадцатилетний.
Обстоятельства трагического происшествия выясняются. В ходе последующего разбирательства следователям предстоит оценить условия проживания и воспитания несовершеннолетних, а также действия или бездействие должностных лиц региональных органов системы профилактики.
Сведений о причинах возгорания из официальных источников пока не поступало.
В местной прокуратуре пояснили, что в прошлом семейство состояло на профилактическом учете, но некоторое время назад было с него снято. При этом уже в текущем ноябре многодетную мать привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей (ст. 5. 35 КоАП РФ).
В минувшем октябре на Сахалине Томаринский районный суд огласил решение по делу местной жительницы, обвинявшейся в причинении смерти детям по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). 26-летняя женщина признана виновной и приговорена к наказанию в виде лишения свободы на два года и восемь месяцев.
Об осужденной известно, что в прошлом органы опеки изъяли у нее троих несовершеннолетних детей. Двое из них к настоящему времени попали в приемные семьи, один ребенок остается в детском доме.
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