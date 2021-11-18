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В ЦАР при нападении боевиков погибли более 10 мирных жителей
18.11.2021 17:09
Фото: amazonaws.com
По меньшей мере двенадцать человек стали жертвами нападения отряда повстанцев на военную базу и расположенные рядом с ней населенные пункты в ЦАР, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Как указано в официальном заявлении, все погибшие - мирные жители.
В обращении представителя генсека ООН отмечается, что в результате инцидента пострадали и были доставлены в больницу пятнадцать человек.
По данным Стефана Дюжаррика, район, где произошло нападение, к настоящему времени покинули все гражданские лица. Он уточнил, что ЧП случилось неподалеку от деревни Ухам-Пенде. К месту происшествия направили миротворческий контингент ООН.
Ранее власти Буркина-Фасо сообщили о возросшем до 53 человек количестве жертв теракта на севере страны. Большинство погибших - сотрудники жандармерии.
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