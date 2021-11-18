ИнтерНовости - новости в стране и мире
Автопортрет Фриды Кало продали за рекордные $34,9 млн
Автопортрет Фриды Кало продали за рекордные $34,9 млн
Обнаружена еще одна женщина, которая вылечилась от ВИЧ
Обнаружена еще одна женщина, которая вылечилась от ВИЧ
Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в ФРГ для беженцев
Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в ФРГ для беженцев
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в ФРГ для беженцевЛукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в ФРГ для беженцев
Запад поставками оружия Киеву обостряет ситуацию в Донбассе, заявил Путин Запад поставками оружия Киеву обостряет ситуацию в Донбассе, заявил Путин
Скончался игравший в «Ночном дозоре» актер Игорь СавочкинСкончался игравший в «Ночном дозоре» актер Игорь Савочкин
Российские военные самолеты эвакуируют более 380 человек из АфганистанаРоссийские военные самолеты эвакуируют более 380 человек из Афганистана
В Перми пять человек скончались после употребления алкоголяВ Перми пять человек скончались после употребления алкоголя

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Буркина-Фасо выросло до 53 человек число жертв теракта


18.11.2021 07:06
В Буркина-Фасо выросло до 53 человек число жертв терактаФото: allafrica.com

В результате террористического акта, случившегося на севере Буркина-Фасо, погибли пятьдесят три человека, заявил официальный представитель правительстве республики Уссени Тамбура.

Последние данные о числе жертв он озвучил на совещании в совете министров страны.

Как заявил Уссени Тамбура, в результате нападения погибли по меньшей мере сорок девять сотрудников жандармерии, еще сорок шесть жандармов уцелели. Многие из них получили ранения. После случившегося с постов было снято несколько высокопоставленных начальников в силовых структурах региона Сахель, где произошел инцидент.

Первоначально сообщалось о тридцати двух погибших, среди которых было четверо гражданских лиц. После нападения на отряд жандармерии власти Буркина-Фасо на три дня объявили общенациональный траур.

Ранее Россия и Иран выступили с осуждением террористического акта в Буркина-Фасо.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 181

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

В Белгороде скончался зараженный COVID-19 девятилетний ребенокВ Белгороде скончался зараженный COVID-19 девятилетний ребенок
Столтенберг: в НАТО нет консенсуса по вопросу вступления УкраиныСтолтенберг: в НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины
Серебренников выплатил 129 млн руб. по иску МинкультурыСеребренников выплатил 129 млн руб. по иску Минкультуры
Вышедшая замуж принцесса Мако покинула ЯпониюВышедшая замуж принцесса Мако покинула Японию
Под Красноярском мужчина проник в морг и повредил тела четырех умершихПод Красноярском мужчина проник в морг и повредил тела четырех умерших

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru