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В Буркина-Фасо выросло до 53 человек число жертв теракта
18.11.2021 07:06
Фото: allafrica.com
В результате террористического акта, случившегося на севере Буркина-Фасо, погибли пятьдесят три человека, заявил официальный представитель правительстве республики Уссени Тамбура.
Последние данные о числе жертв он озвучил на совещании в совете министров страны.
Как заявил Уссени Тамбура, в результате нападения погибли по меньшей мере сорок девять сотрудников жандармерии, еще сорок шесть жандармов уцелели. Многие из них получили ранения. После случившегося с постов было снято несколько высокопоставленных начальников в силовых структурах региона Сахель, где произошел инцидент.
Первоначально сообщалось о тридцати двух погибших, среди которых было четверо гражданских лиц. После нападения на отряд жандармерии власти Буркина-Фасо на три дня объявили общенациональный траур.
Ранее Россия и Иран выступили с осуждением террористического акта в Буркина-Фасо.
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