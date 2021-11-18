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Сборную Буркина-Фасо обвинили в использовании черной магии на футбольном матче
18.11.2021 15:39
Фото: beatmaker.tv
Против футболистов национальной команды Алжира во время матча применили черную магию, передают зарубежные СМИ.
Как заявил алжирский журналист Валид Зиани, после соответствующих ритуалов спортсмены были вынуждены обратиться к колдуну для снятия проклятия, которое наложили на сборную.
В ходе матча с национальной сборной Буркина-Фасо в отборочном турнире чемпионата мира-2022 против алжирских футболистов использовались ритуалы черной магии. Об этом сообщил журналист Валид Зиани. Он пояснил, что спортсменам пришлось искать колдуна, чтобы тот нейтрализовал последствия ритуала.
Игра проводилась на стадионе "Мустафа Чакер" в Блиде на севере Алжира. Матч, состоявшийся в рамках второго этапа африканской квалификации на мундиаль, окончился с результатом 2:2.
Ранее национальная команда Хорватии обыграла российскую сборную в матче 10-го тура отборочного цикла на Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре. На исход игры повлияла ошибка Федора Кудряшова, который на 82-й минуте случайно срезал мяч в собственные ворота.
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