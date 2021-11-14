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Сборная России по футболу проиграла Хорватии из-за автогола


14.11.2021 19:33
Сборная России по футболу проиграла Хорватии из-за автоголаФото: vk.com

Национальная команда Хорватии обыграла российскую сборную в матче 10-го тура отборочного цикла на Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

На исход игры повлияла ошибка Федора Кудряшова, который на 82-й минуте случайно срезал мяч в собственные ворота.

Российские футболисты проиграли хорватам со счетом 1:0. После поражения в Сплите отечественная сборная потеряла возможность напрямую выйти на ЧМ по футболу — 2022, который пройдет в Катаре.

Игра заключительного, десятого тура группового этапа отборочного турнира европейской зоны состоялась на стадионе "Полюд" в хорватском Сплите. Обслуживали матч нидерландские арбитры во главе с Данни Маккели. На результат повлияла ключевая ошибка Федора Кудряшова. Футболист случайно срезал мяч в свои ворота после навеса с фланга на 82-й минуте игры.

Стоит отметить, что хозяева успели нанести двадцать ударов по воротам россиян, но лишь шесть из них пришлись в створ. Голкипер нашей сборной Матвей Сафонов успешно отводил угрозу, но смог оперативно отреагировать на ошибочные действия партнера по команде.

Хорваты теперь стали первыми в группе, пробившись на мундиаль в Катаре. Россияне, оставшись на второй строчке, будут участвовать в стыковых матчах, которые пройдут весной следующего года.

По данным зарубежных СМИ, пришедшие на матч хорватские болельщики вывесили баннер, который был посвящен жертвам вуковарской резни - трагических событий, происходивших в период с 18 по 21 ноября 1991 года. В результате массового убийства, которое совершили сербские ополченцы, тогда погибли свыше 250 человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 318

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