Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сборная России по футболу проиграла Хорватии из-за автогола

14.11.2021 19:33

Фото: vk.com



Национальная команда Хорватии обыграла российскую сборную в матче 10-го тура отборочного цикла на Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.



На исход игры повлияла ошибка Федора Кудряшова, который на 82-й минуте случайно срезал мяч в собственные ворота.



Российские футболисты проиграли хорватам со счетом 1:0. После поражения в Сплите отечественная сборная потеряла возможность напрямую выйти на ЧМ по футболу — 2022, который пройдет в Катаре.



Игра заключительного, десятого тура группового этапа отборочного турнира европейской зоны состоялась на стадионе "Полюд" в хорватском Сплите. Обслуживали матч нидерландские арбитры во главе с Данни Маккели. На результат повлияла ключевая ошибка Федора Кудряшова. Футболист случайно срезал мяч в свои ворота после навеса с фланга на 82-й минуте игры.



Стоит отметить, что хозяева успели нанести двадцать ударов по воротам россиян, но лишь шесть из них пришлись в створ. Голкипер нашей сборной Матвей Сафонов успешно отводил угрозу, но смог оперативно отреагировать на ошибочные действия партнера по команде.



Хорваты теперь стали первыми в группе, пробившись на мундиаль в Катаре. Россияне, оставшись на второй строчке, будут участвовать в стыковых матчах, которые пройдут весной следующего года.



По данным зарубежных СМИ, пришедшие на матч хорватские болельщики вывесили баннер, который был посвящен жертвам вуковарской резни - трагических событий, происходивших в период с 18 по 21 ноября 1991 года. В результате массового убийства, которое совершили сербские ополченцы, тогда погибли свыше 250 человек.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 318

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12.11.2021 04:35 Белорусской чемпионке мира по фристайлу выписали штраф в размере $1070

Белорусской чемпионке мира по фристайлу выписали штраф в размере $1070 26.10.2021 18:05 Мейвезер назвал рабами сторонников вакцинации

Мейвезер назвал рабами сторонников вакцинации 25.10.2021 18:01 Россиянка Трусова выиграла этап Гран-при в США

Россиянка Трусова выиграла этап Гран-при в США 21.10.2021 23:56 Джокович не сможет участвовать в Australian Open без прививки

Джокович не сможет участвовать в Australian Open без прививки 13.10.2021 20:32 Тактаров и Макгрегор отреагировали на шутку Хабиба о нападении на пассажира метро в Москве