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В Буркина-Фасо более 30 человек стали жертвами теракта
17.11.2021 13:03
Фото: grunge.com
По меньшей мере тридцать два человека стали жертвами теракта, случившегося на севере Буркина-Фасо, передают зарубежные СМИ.
Как заявил официальный представитель правительства республики Уссени Тамбура, большинство погибших - военные.
По предварительной информации, в результате теракта погибли двадцать восемь военнослужащих и четверо представителей гражданского населения, указал Уссени Тамбура в ходе пресс-конференции.
Инцидент зафиксирован в минувшие выходные на территории региона Сахель. В воскресенье, 14 ноября, группа боевиков атаковала отряд жандармерии. Затем вооруженные злоумышленники совершили нападение на населенный пункт Кельбо.
Из-за случившегося власти Буркина-Фасо на три дня объявили общенациональный траур.
За два дня до ЧП семь сотрудников спецслужб страны погибли, еще пять были ранены в результате нападения боевиков в том же регионе Сахель. Власти Буркина-Фасо сообщили, что боевики устроили засаду на трассе Дори — Эссакане, когда силовики проводили там очередную спецоперацию.
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