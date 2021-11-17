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В Буркина-Фасо более 30 человек стали жертвами теракта


17.11.2021 13:03
В Буркина-Фасо более 30 человек стали жертвами терактаФото: grunge.com

По меньшей мере тридцать два человека стали жертвами теракта, случившегося на севере Буркина-Фасо, передают зарубежные СМИ.

Как заявил официальный представитель правительства республики Уссени Тамбура, большинство погибших - военные.

По предварительной информации, в результате теракта погибли двадцать восемь военнослужащих и четверо представителей гражданского населения, указал Уссени Тамбура в ходе пресс-конференции.

Инцидент зафиксирован в минувшие выходные на территории региона Сахель. В воскресенье, 14 ноября, группа боевиков атаковала отряд жандармерии. Затем вооруженные злоумышленники совершили нападение на населенный пункт Кельбо.

Из-за случившегося власти Буркина-Фасо на три дня объявили общенациональный траур.

За два дня до ЧП семь сотрудников спецслужб страны погибли, еще пять были ранены в результате нападения боевиков в том же регионе Сахель. Власти Буркина-Фасо сообщили, что боевики устроили засаду на трассе Дори — Эссакане, когда силовики проводили там очередную спецоперацию.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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