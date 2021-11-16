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В Казани 12 студентов госпитализированы из-за отравления метанолом
16.11.2021 17:36
Фото: vk.com
До двенадцати человек возросло количество отравившихся суррогатным алкоголем в Казани, передает "Интерфакс" со ссылкой на в Министерство здравоохранения Татарстана.
Первоначально сообщалось, что в больницы доставлены одиннадцать молодых людей, употреблявших некачественное спиртное.
По данным местных властей, все пациенты 1999-2003 г.р., состояние пострадавших врачи оценивают как среднее и тяжелое. Наиболее серьезно пострадали три человека, отмечается со ссылкой на медиков.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что компания молодых людей употребляла спиртосодержащий напиток, который купили с рук у неизвестного пока человека. По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта, а также сбыт товаров и продукции, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
По данным региональных СМИ, студенты одного из вузов Казани могли отравиться во время вечеринки, которую организовали в специально арендованном частном доме в поселке Салмачи. Обстоятельства случившегося сейчас выясняет и прокуратура Татарстана.
Ранее в Чувашии два человека погибли, отравившись алкоголем. Женщину, участвовавшую в застолье, экстренно госпитализировали с признаками отравления.
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