ИнтерНовости - новости в стране и мире
Под Красноярском мужчина проник в морг и повредил тела четырех умерших
Под Красноярском мужчина проник в морг и повредил тела четырех умерших
В Австралии могут отстранить от работы около 200 полицейских, не сделавших прививки
В Австралии могут отстранить от работы около 200 полицейских, не сделавших прививки
На Камчатке 2 человека погибли в аварии с бензовозом
На Камчатке 2 человека погибли в аварии с бензовозом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Приморье идет обыск в квартире задержанного депутата от КПРФ СамсоноваВ Приморье идет обыск в квартире задержанного депутата от КПРФ Самсонова
Азербайджан и Армения после переговоров с Шойгу прекратили боевые действияАзербайджан и Армения после переговоров с Шойгу прекратили боевые действия
Польские силовики получили ранения в стычках с мигрантами на границеПольские силовики получили ранения в стычках с мигрантами на границе
В Казани 12 студентов госпитализированы из-за отравления метаноломВ Казани 12 студентов госпитализированы из-за отравления метанолом
На Камчатке 2 человека погибли в аварии с бензовозомНа Камчатке 2 человека погибли в аварии с бензовозом

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Казани 12 студентов госпитализированы из-за отравления метанолом


16.11.2021 17:36
В Казани 12 студентов госпитализированы из-за отравления метаноломФото: vk.com

До двенадцати человек возросло количество отравившихся суррогатным алкоголем в Казани, передает "Интерфакс" со ссылкой на в Министерство здравоохранения Татарстана.

Первоначально сообщалось, что в больницы доставлены одиннадцать молодых людей, употреблявших некачественное спиртное.

По данным местных властей, все пациенты 1999-2003 г.р., состояние пострадавших врачи оценивают как среднее и тяжелое. Наиболее серьезно пострадали три человека, отмечается со ссылкой на медиков.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что компания молодых людей употребляла спиртосодержащий напиток, который купили с рук у неизвестного пока человека. По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта, а также сбыт товаров и продукции, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По данным региональных СМИ, студенты одного из вузов Казани могли отравиться во время вечеринки, которую организовали в специально арендованном частном доме в поселке Салмачи. Обстоятельства случившегося сейчас выясняет и прокуратура Татарстана.

Ранее в Чувашии два человека погибли, отравившись алкоголем. Женщину, участвовавшую в застолье, экстренно госпитализировали с признаками отравления.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 171

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

В Белом море останки двух человек подняли с затонувшего месяц назад суднаВ Белом море останки двух человек подняли с затонувшего месяц назад судна
В Минюсте США не комментируют задержание россиянина Дубникова в НидерландахВ Минюсте США не комментируют задержание россиянина Дубникова в Нидерландах
Путин: Лукашенко теоретически может перекрыть газ ЕвропеПутин: Лукашенко теоретически может перекрыть газ Европе
Умер житель Барнаула, которому врач посоветовал отрезать ноги и застрелитьсяУмер житель Барнаула, которому врач посоветовал отрезать ноги и застрелиться
Вдова умершего от коронавируса врача добилась компенсации в 2,7 млн рублейВдова умершего от коронавируса врача добилась компенсации в 2,7 млн рублей

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru