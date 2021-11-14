|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Чувашии два человека погибли, отравившись алкоголем
14.11.2021 13:25
Фото: livejournal.com
Отравление некачественным спиртным унесло жизни двух жителей Чувашии, информирует региональная прокуратура.
В результате ЧП еще один человек пострадал и был госпитализирован, ему оказывают помощь врачи.
Как стало известно, два человека погибли, отравившись суррогатным спиртным, в Чебоксарском районе Чувашии. Сообщение в правоохранительные органы поступило в субботу. Полицейские выяснили, что некачественный алкоголь употребляли в одном из домов в деревне Вурманкас-Туруново.
Участвовавшая в застолье женщина была экстренно госпитализирована с признаками отравления.
Прокуратура Чебоксарского района уже проводит проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего. Кроме того, надзорное ведомство взяло на контроль действия правоохранительных органов, приступивших к разбирательству по факту гибели двух человек.
В минувшем июле из-за суррогатного спиртного умерли двое жителей чувашской деревни Шапкино. Подозрения тогда пали на местную жительницу, занимавшуюся сбытом жидкости, в состав которой входил метиловый спирт.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|