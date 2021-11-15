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После пожара на НЛМК в Липецке возбудили уголовное дело
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После пожара на НЛМК в Липецке возбудили уголовное дело


15.11.2021 13:00
После пожара на НЛМК в Липецке возбудили уголовное делоФото: sledcom.ru

По факту взрыва и последовавшего за ним пожара в Липецке возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате которого по неосторожности был причинен тяжкий вред здоровью человека).

ЧП случилось накануне вечером в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). По версии следствия, взрыв и возгорание произошли на угольном складе из-за несоблюдения требований промышленной безопасности. Зафиксировано обрушение часть кровли.

В результате инцидента серьезно пострадала машинист питателя цеха. 55-летняя женщина доставлена в ожоговый центр. Врачи диагностировали у нее поражение более 50% поверхности тела, состояние пациентки оценивается как тяжелое.

Как пояснили в пресс-службе НЛМК, возгорание конвейера началось после взрыва, случившегося в 21:30 14 ноября. Пожар удалось потушить в течение пятнадцати минут. Инцидент не оказал влияния на производственный процесс. Работа на предприятии продолжается в обычном режиме.

Ранее прокуратура Петербурга приступила к выяснению обстоятельств гибели рабочего из-за пожара в одном из цехов Ижорского завода. По данным регионального надзорного ведомства, ЧП случилось на предприятии ООО "Свелен", где произошел пожар. Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение, где он скончался.

Автор: Злата Богатова

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