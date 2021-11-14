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В Петербурге на территории Ижорского завода погиб рабочий
14.11.2021 15:40
Фото: espreso.tv
Прокуратура Петербурга приступила к выяснению обстоятельств гибели рабочего из-за пожара в одном из цехов Ижорского завода.
Как информирует пресс-служба регионального надзорного ведомства, ЧП случилось на предприятии ООО "Свелен".
Указанное предприятие осуществляло деятельность в цехе на территории Ижорского завода. В воскресенье, 14 ноября, там произошел пожар, в результате которого смертельные ранения получил рабочий. Мужчину доставили в медицинское учреждение, однако врачам не удалось спасти пациента, который вскоре скончался.
В городском управлении МЧС, подтвердив сведения о возгорании на территории указанного завода, пояснили, что ЧП случилось сегодня утром. Площадь пожара составила 30 кв. метров. Возгорание было зафиксировано в цехе размером 60 на 150 метров. Сведений о причине пожара из официальных источников пока не поступало.
ООО "Свелен" занимается производством и поставками продукции из меди и ее сплавов, которая предназначена для различных отраслей, в том числе металлургической, строительной и транспортной.
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