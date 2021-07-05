ИнтерНовости - новости в стране и мире
Скончался режиссер Владимир Меньшов
Скончался режиссер Владимир Меньшов
Китайские космонавты успешно осуществили выход в открытый космос
Китайские космонавты успешно осуществили выход в открытый космос
Минск потребовал от Москвы выдать певицу Агурбаш
Минск потребовал от Москвы выдать певицу Агурбаш
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Экс-главу «Белгазпромбанка» Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободыЭкс-главу «Белгазпромбанка» Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы
На Камчатке пропал самолет Ан-26На Камчатке пропал самолет Ан-26
Татьяна Москалькова попала в больницу с COVID-19Татьяна Москалькова попала в больницу с COVID-19
Генконсул РФ указала на технические проблемы при тестировании россиян на КубеГенконсул РФ указала на технические проблемы при тестировании россиян на Кубе
Минск потребовал от Москвы выдать певицу АгурбашМинск потребовал от Москвы выдать певицу Агурбаш

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?
#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В зоопарках США животных начали прививать от коронавируса


5.7.2021 13:17
В зоопарках США животных начали прививать от коронавирусаФото: vk.com

Прививки от новой коронавирусной инфекции получили животные, которые содержатся в зоопарке калифорнийского Окленда, передают американские СМИ.

Вакцинация началась с группы риска, в которую входят тигры, черные медведи и гризли, горные львы и хорьки.

Как указано на официальном сайте учреждения, Затем вакцинированы будут приматы, свиньи и летучие мыши. В организации применяют препарат, созданный компанией Zoetis. По словам вице-президента ветеринарной службы в зоопарке Окленда Алекса Германа, ранее сотрудники "использовали общественные барьеры". Работники зверинца также использовали улучшенные средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить зверей.

Компания Zoetis, разработавшая вакцину, бесплатно направила средство в десятки зоопарков Соединенных Штатов.

Напомним, когда коронавирус лишь начал распространяться по миру, в Ухане оставленная на 40 дней кошка родила котят и выловила всех рыбок из аквариума. Беременной "британке" по кличке Лэ-Лэ пришлось провести одной почти полтора месяца - ее хозяев одного за другим забрали в больницу с коронавирусом.

Все семь домочадцев один за другим были госпитализированы, а владелец кошки побоялся тогда обратиться к знакомым с просьбой поухаживать за своей любимицей, ведь они могли заразиться в его квартире. Поэтому он просто закрыл все окна и двери, оставив лишь выход на балкон, где открыл два мешка корма и оставил запас воды.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Генконсул РФ указала на технические проблемы при тестировании россиян на КубеГенконсул РФ указала на технические проблемы при тестировании россиян на Кубе
СМИ: В Могадишо взорвали кафе с многочисленными посетителямиСМИ: В Могадишо взорвали кафе с многочисленными посетителями
Более 800 жителей Уганды привились поддельной вакциной от COVID-19Более 800 жителей Уганды привились поддельной вакциной от COVID-19
Певица Дайнеко намерена баллотироваться в Думу от экологической партииПевица Дайнеко намерена баллотироваться в Думу от экологической партии
Власти Кубани смягчили требования для туристовВласти Кубани смягчили требования для туристов

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru