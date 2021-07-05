Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В зоопарках США животных начали прививать от коронавируса

5.7.2021 13:17

Фото: vk.com



Прививки от новой коронавирусной инфекции получили животные, которые содержатся в зоопарке калифорнийского Окленда, передают американские СМИ.



Вакцинация началась с группы риска, в которую входят тигры, черные медведи и гризли, горные львы и хорьки.



Как указано на официальном сайте учреждения, Затем вакцинированы будут приматы, свиньи и летучие мыши. В организации применяют препарат, созданный компанией Zoetis. По словам вице-президента ветеринарной службы в зоопарке Окленда Алекса Германа, ранее сотрудники "использовали общественные барьеры". Работники зверинца также использовали улучшенные средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить зверей.



Компания Zoetis, разработавшая вакцину, бесплатно направила средство в десятки зоопарков Соединенных Штатов.



Напомним, когда коронавирус лишь начал распространяться по миру, в Ухане оставленная на 40 дней кошка родила котят и выловила всех рыбок из аквариума. Беременной "британке" по кличке Лэ-Лэ пришлось провести одной почти полтора месяца - ее хозяев одного за другим забрали в больницу с коронавирусом.



Все семь домочадцев один за другим были госпитализированы, а владелец кошки побоялся тогда обратиться к знакомым с просьбой поухаживать за своей любимицей, ведь они могли заразиться в его квартире. Поэтому он просто закрыл все окна и двери, оставив лишь выход на балкон, где открыл два мешка корма и оставил запас воды.



Автор: Злата Богатова

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