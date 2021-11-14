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В Эквадоре 58 заключенных стали жертвами столкновений
14.11.2021 00:03
Фото: tvzvezda.ru
По меньшей мере 58 человек погибли, еще двенадцать пострадали во время беспорядков в тюрьме на западе Эквадора.
ЧП случилось в портовом Гуаякиле, который является центром провинции Гауаяс и самым густонаселенным городом в стране, передает ТАСС.
Как заявил губернатор провинции Гуаяс Пабло Аросемена, беспорядки в колонии начались из-за столкновений между членами соперничающих криминальных группировок. По последним официальным данным, жертвами ЧП стали 58 заключенных, еще 12 получили ранения, им оказывается медицинская помощь.
По данным местных СМИ, массовый бунт начался вечером минувшей пятницы, 12 ноября. К настоящему времени силовики взяли ситуацию в колонии под полный контроль, сообщают местные правоохранители.
В конце сентября в той же тюрьме погибли 119 арестантов, около восьмидесяти пострадали, после чего президент страны Гильермо Лассо был вынужден объявить о введении на 60 суток режима чрезвычайного положения в пенитенциарной системе. Глава государства назвал случившееся "самой ужасной резней" в истории уголовно-исполнительных органов Эквадора.
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