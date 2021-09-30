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В Эквадоре более 100 человек погибли в ходе беспорядков в тюрьме
30.9.2021 12:26
Фото: kapital.kz
Жертвами столкновений, которые устроили в эквадорской тюрьме члены различных преступных группировок, стали 116 человек, еще 80 пострадали.
ЧП случилось в портовом городе Гуякиле, который является самым населенным в стране, передают зарубежные СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции Эквадора.
Инцидент прокомментировал президент Эквадора Гильермо Лассо. Во время пресс-конференции он назвал случившееся "самой ужасной резней в истории уголовно-исполнительной системы страны". Глава государства отметил, что среди гражданского населения пострадавших нет.
В урегулировании обстановки было задействовано около четырехсот полицейских. Двое силовиков получили ранения при выполнении этой задачи. В ходе досмотра у арестантов было найдено и изъято десять мобильных телефонов и более двадцати портативных аккумуляторов, а также ножи, веревки и кустарно изготовленное спиртное.
После произошедшего президент страны отдал приказ о введении режима чрезвычайного положения во всех тюрьмах Эквадора на ближайшие 60 дней. Власти намерены мобилизовать для стабилизации обстановки все силы правопорядка, а также привлечь военных.
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