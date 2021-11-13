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Польский солдат погиб на границе с Белоруссией
13.11.2021 23:19
Фото: replyua.net
Военнослужащий ВС Польши погиб на границе с Белоруссией, передают зарубежные СМИ.
По предварительным данным, солдат стал жертвой несчастного случая, связанного с оружием.
О происшествии на белорусско-польской границе сообщает Польское радио. Со ссылкой на официальные источники уточняется, что смертельное ранение получил солдат 17-й Великопольской механизированной бригады.
Предположительно, причиной смерти польского военного стал выстрел, произведенный во время несчастного случая. Командование, прокомментировав трагическое происшествие на границе, указало, что ЧП случилось "без участия третьих лиц".
Ранее в Минобороны РФ подтвердили сведения о гибели двух российских десантников по время учений на территории Белоруссии.
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