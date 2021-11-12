ИнтерНовости - новости в стране и мире
СМИ: В сети появились данные о 500 тыс. покупателях фальшивых справок о вакцинации
СМИ: В сети появились данные о 500 тыс. покупателях фальшивых справок о вакцинации
В Камеруне около 200 студентов пострадали при взрывах в университете
В Камеруне около 200 студентов пострадали при взрывах в университете
В Думу внесли законопроекты об обязательных QR-кодах
В Думу внесли законопроекты об обязательных QR-кодах
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Двое российских десантников погибли на учениях в БелоруссииДвое российских десантников погибли на учениях в Белоруссии
В Думу внесли законопроекты об обязательных QR-кодахВ Думу внесли законопроекты об обязательных QR-кодах
В Дагестане убили имамаВ Дагестане убили имама
Йеменские повстанцы захватили посольство США, взяв 25 человек в заложникиЙеменские повстанцы захватили посольство США, взяв 25 человек в заложники
На рейсы «Белавиа» из Турции перестали пускать граждан Ирака, Йемена и СирииНа рейсы «Белавиа» из Турции перестали пускать граждан Ирака, Йемена и Сирии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Двое российских десантников погибли на учениях в Белоруссии


00:02
Двое российских десантников погибли на учениях в БелоруссииФото: vk.com

В ходе недавних учений, проводившихся на территории Белоруссии, погибли два десантника из России.

ЧП случилось под Гродно, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны РФ.

В российском военном ведомстве сообщили о гибели двух контрактников, получивших смертельные травмы во время учений в Белоруссии. По предварительным данным, военнослужащие пострадали, выполняя десантирование под Гродно. Врачам не удалось спасти россиян. Как заявили представители Минобороны РФ, обстоятельства случившегося выясняются.

К настоящему времени известно, что у самой земли было зафиксировано схождение двух парашютистов. Предположительно, это случилось из-за внезапного сильного порыва ветра. Погибшие имели высокую квалификацию, они являлись инструкторами парашютной подготовки, пояснили в отечественном оборонном ведомстве.

В сообщении Минобороны указано, что "у обоих парашютистов погасли купола". Один из военных пытался прекратить неконтролируемое падение, применив запасной парашют, но высота в тот момент уже не позволила ему исправить ситуацию. Раскрыться запасной парашют не успел, после чего случилось "жесткое приземление".

Военных незамедлительно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи, однако полученные ими повреждения оказались слишком серьезными. В стационаре оба россиянина скончались.

В учениях по внезапной проверки боеготовности, которые проводились на территории граничащей с Литвой и Польшей Гродненской области Белоруссии, участвовали около 250 российских военнослужащих. Маневры продолжались несколько часов, после чего Минобороны информировало о завершении мероприятий. Российских военных на борту самолетов направили в места их постоянной дислокации.

Учения были организованы на фоне обострения обстановки в связи со скоплением мигрантов на границах Белоруссии и стран Евросоюза.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 206

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

В Бразилии при крушении самолета погибла певица Марилия МендонсаВ Бразилии при крушении самолета погибла певица Марилия Мендонса
Меркель попросила Путина повлиять на ЛукашенкоМеркель попросила Путина повлиять на Лукашенко
В Петербурге боец СОБР погиб при задержании подозреваемых в мошенничествеВ Петербурге боец СОБР погиб при задержании подозреваемых в мошенничестве
На рейсы «Белавиа» из Турции перестали пускать граждан Ирака, Йемена и СирииНа рейсы «Белавиа» из Турции перестали пускать граждан Ирака, Йемена и Сирии
Подозреваемый в убийстве девочки под Орлом может быть причастен к гибели еще одного ребенкаПодозреваемый в убийстве девочки под Орлом может быть причастен к гибели еще одного ребенка

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru