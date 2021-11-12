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Двое российских десантников погибли на учениях в Белоруссии
00:02
Фото: vk.com
В ходе недавних учений, проводившихся на территории Белоруссии, погибли два десантника из России.
ЧП случилось под Гродно, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны РФ.
В российском военном ведомстве сообщили о гибели двух контрактников, получивших смертельные травмы во время учений в Белоруссии. По предварительным данным, военнослужащие пострадали, выполняя десантирование под Гродно. Врачам не удалось спасти россиян. Как заявили представители Минобороны РФ, обстоятельства случившегося выясняются.
К настоящему времени известно, что у самой земли было зафиксировано схождение двух парашютистов. Предположительно, это случилось из-за внезапного сильного порыва ветра. Погибшие имели высокую квалификацию, они являлись инструкторами парашютной подготовки, пояснили в отечественном оборонном ведомстве.
В сообщении Минобороны указано, что "у обоих парашютистов погасли купола". Один из военных пытался прекратить неконтролируемое падение, применив запасной парашют, но высота в тот момент уже не позволила ему исправить ситуацию. Раскрыться запасной парашют не успел, после чего случилось "жесткое приземление".
Военных незамедлительно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи, однако полученные ими повреждения оказались слишком серьезными. В стационаре оба россиянина скончались.
В учениях по внезапной проверки боеготовности, которые проводились на территории граничащей с Литвой и Польшей Гродненской области Белоруссии, участвовали около 250 российских военнослужащих. Маневры продолжались несколько часов, после чего Минобороны информировало о завершении мероприятий. Российских военных на борту самолетов направили в места их постоянной дислокации.
Учения были организованы на фоне обострения обстановки в связи со скоплением мигрантов на границах Белоруссии и стран Евросоюза.
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