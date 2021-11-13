ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин: Лукашенко теоретически может перекрыть газ Европе
Путин: Лукашенко теоретически может перекрыть газ Европе
Власти Бразилии объяснили случаи заражения людей коровьим бешенством
Власти Бразилии объяснили случаи заражения людей коровьим бешенством
Жители Екатеринбурга вышли на пикет против введения QR-кодов
Жители Екатеринбурга вышли на пикет против введения QR-кодов
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Польский солдат погиб на границе с БелоруссиейПольский солдат погиб на границе с Белоруссией
Названы области Украины, рискующие перейти в состав РоссииНазваны области Украины, рискующие перейти в состав России
Путин: Лукашенко теоретически может перекрыть газ ЕвропеПутин: Лукашенко теоретически может перекрыть газ Европе
Найдено тело женщины, пропавшей в Ялте во время июньского ливняНайдено тело женщины, пропавшей в Ялте во время июньского ливня
На Гаити выкупили взятых в заложники водителей бензовозовНа Гаити выкупили взятых в заложники водителей бензовозов

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Найдено тело женщины, пропавшей в Ялте во время июньского ливня


13.11.2021 19:12
Найдено тело женщины, пропавшей в Ялте во время июньского ливняФото: anews.com

В Ялте во время расчистки русла реки обнаружили останки женщины, которая считалась без вести пропавшей на протяжении почти пяти месяцев - с минувшего июня, передает "Интерфакс". Как пояснила глава горадминистрации Янина Павленко, личность погибшей уже подтвердили судмедэксперты.

Труп женщины, исчезнувшей в минувшем июне во время сильных дождей в Ялте, нашли при расчистке русла реки. Это случилось неподалеку от дома, где проживала Ирина Николаева - личность погибшей установили по результатам экспертизы, сообщает агентство.

Как отметила официальный представитель регионального ГСУ СКР Ольга Постнова, женщину удалось опознать по сережкам.

Напомним, сильные ливни отмечались в Крыму в период с начала июня и до середины июля. Наибольший удар стихия нанесла тогда Ялте и Бахчисарайскому району, где погибли два человека и около четырех тысяч были признаны пострадавшими.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 234

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Ученые предложили для лечения психических заболеваний имплантировать электроды в мозгУченые предложили для лечения психических заболеваний имплантировать электроды в мозг
Под Красноярском три человека погибли при столкновении грузовика с микроавтобусомПод Красноярском три человека погибли при столкновении грузовика с микроавтобусом
Скончался художник «Тайны Третьей планеты» Дмитрий КуликовСкончался художник «Тайны Третьей планеты» Дмитрий Куликов
Найдено тело женщины, пропавшей в Ялте во время июньского ливняНайдено тело женщины, пропавшей в Ялте во время июньского ливня
На рейсы «Белавиа» из Турции перестали пускать граждан Ирака, Йемена и СирииНа рейсы «Белавиа» из Турции перестали пускать граждан Ирака, Йемена и Сирии

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru