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Найдено тело женщины, пропавшей в Ялте во время июньского ливня
13.11.2021 19:12
Фото: anews.com
В Ялте во время расчистки русла реки обнаружили останки женщины, которая считалась без вести пропавшей на протяжении почти пяти месяцев - с минувшего июня, передает "Интерфакс". Как пояснила глава горадминистрации Янина Павленко, личность погибшей уже подтвердили судмедэксперты.
Труп женщины, исчезнувшей в минувшем июне во время сильных дождей в Ялте, нашли при расчистке русла реки. Это случилось неподалеку от дома, где проживала Ирина Николаева - личность погибшей установили по результатам экспертизы, сообщает агентство.
Как отметила официальный представитель регионального ГСУ СКР Ольга Постнова, женщину удалось опознать по сережкам.
Напомним, сильные ливни отмечались в Крыму в период с начала июня и до середины июля. Наибольший удар стихия нанесла тогда Ялте и Бахчисарайскому району, где погибли два человека и около четырех тысяч были признаны пострадавшими.
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