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В Думу внесли законопроекты об обязательных QR-кодах
12.11.2021 20:40
Фото: bfm.ru
Российское правительство внесло в Государственную думу законопроекты, связанные с использованием QR-кодов, в частности, при посещении общественных мест и на транспорте.
Вплоть до 1 февраля разрешается использовать отрицательный ПЦР-тест.
Ограничения не будут распространяться на посещение аптек и магазинов, где можно приобрести продовольствие и товары первой необходимости, указано в сообщении на официальном сайте кабмина.
Согласно второму законопроекту предусмотрена корректировка Воздушного кодекса и Устава железнодорожного транспорта. В период, установленный правительством, QR-коды станут обязательными для пассажиров самолетов и поездов. Изменения коснутся как междугородных, так и международных поездок.
Правительство РФ рассчитывает достичь к июню уровня коллективного иммунитета в 80%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, именно на такой срок будут вводиться законопроекты. С учетом темпов вакцинации и соблюдения всех ограничительных мер, действующих на территории различных российских регионов, удастся таких добиться показателей, выразила уверенность Голикова.
Ранее в СМИ появились сведения о количестве привитых от COVID-19 среди госпитализированных в различных регионах России.
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