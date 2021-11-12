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Под Красноярском три человека погибли при столкновении грузовика с микроавтобусом
12.11.2021 19:16
Фото: bakis.bg
В Красноярском крае три человека стали жертвами дорожной аварии, информирует пресс-служба местного полицейского главка.
Согласно имеющимся на этот час данным, на трассе столкнулись грузовик и микроавтобус, перевозивший несколько человек.
Жертвами аварии стали трое пассажиров микроавтобуса Mercedes. От полученных повреждений они скончались на месте происшествия. В ходе начатого разбирательства установлено, что транспортное средство следовало из поселка Большая Мурта в село Шила Сухобузимского района. В микроавтобусе находилось пятеро работников одного предприятия, указано в сообщении краевого ГУ МВД.
По информации ведомства, около 1:20 по местному времени грузовой автомобиль МАЗ с полуприцепом столкнулся со следовавшим позади него в том же направлении микроавтобусом. Авария случилась на 67-м километре трассы "Красноярск-Енисейск". После удара Mercedes вылетел в кювет.
Причины и обстоятельства смертельного происшествия выясняют специалисты. Место аварии посетил начальник местного УГИБДД Андрей Сиротинин, отмечает пресс-служба краевого полицейского главка.
Ранее сообщалось об аварии в Москве, после которой в одну из столичных больниц с травмами доставили известную российскую актрису Елену Сафонову. Артистка попала в ДТП на проспекте Мира. По данным открытых источников, звезда находилась за рулем одной из трех столкнувшихся там машин.
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