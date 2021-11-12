ИнтерНовости - новости в стране и мире
На рейсы «Белавиа» из Турции перестали пускать граждан Ирака, Йемена и Сирии
На рейсы «Белавиа» из Турции перестали пускать граждан Ирака, Йемена и Сирии
Йеменские повстанцы захватили посольство США, взяв 25 человек в заложники
Йеменские повстанцы захватили посольство США, взяв 25 человек в заложники
В Турции от коронавируса скончалась туристка из России
В Турции от коронавируса скончалась туристка из России
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин: Лукашенко теоретически может перекрыть газ ЕвропеПутин: Лукашенко теоретически может перекрыть газ Европе
Жители Екатеринбурга вышли на пикет против введения QR-кодовЖители Екатеринбурга вышли на пикет против введения QR-кодов
В Минюсте США не комментируют задержание россиянина Дубникова в НидерландахВ Минюсте США не комментируют задержание россиянина Дубникова в Нидерландах
Двое российских десантников погибли на учениях в БелоруссииДвое российских десантников погибли на учениях в Белоруссии
Власти Бразилии объяснили случаи заражения людей коровьим бешенствомВласти Бразилии объяснили случаи заражения людей коровьим бешенством

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Под Красноярском три человека погибли при столкновении грузовика с микроавтобусом


12.11.2021 19:16
Под Красноярском три человека погибли при столкновении грузовика с микроавтобусомФото: bakis.bg

В Красноярском крае три человека стали жертвами дорожной аварии, информирует пресс-служба местного полицейского главка.

Согласно имеющимся на этот час данным, на трассе столкнулись грузовик и микроавтобус, перевозивший несколько человек.

Жертвами аварии стали трое пассажиров микроавтобуса Mercedes. От полученных повреждений они скончались на месте происшествия. В ходе начатого разбирательства установлено, что транспортное средство следовало из поселка Большая Мурта в село Шила Сухобузимского района. В микроавтобусе находилось пятеро работников одного предприятия, указано в сообщении краевого ГУ МВД.

По информации ведомства, около 1:20 по местному времени грузовой автомобиль МАЗ с полуприцепом столкнулся со следовавшим позади него в том же направлении микроавтобусом. Авария случилась на 67-м километре трассы "Красноярск-Енисейск". После удара Mercedes вылетел в кювет.

Причины и обстоятельства смертельного происшествия выясняют специалисты. Место аварии посетил начальник местного УГИБДД Андрей Сиротинин, отмечает пресс-служба краевого полицейского главка.

Ранее сообщалось об аварии в Москве, после которой в одну из столичных больниц с травмами доставили известную российскую актрису Елену Сафонову. Артистка попала в ДТП на проспекте Мира. По данным открытых источников, звезда находилась за рулем одной из трех столкнувшихся там машин.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 192

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Двое российских десантников погибли на учениях в БелоруссииДвое российских десантников погибли на учениях в Белоруссии
Опубликованы новые видеоматериалы о насилии в тюремной больнице под СаратовомОпубликованы новые видеоматериалы о насилии в тюремной больнице под Саратовом
Жителя Ялты арестовали по подозрению в шпионаже в пользу КиеваЖителя Ялты арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Киева
В Каире найден храм одного из последних египетских фараоновВ Каире найден храм одного из последних египетских фараонов
Австралийскую медсестру арестовали за нарушение процедуры вакцинации от COVID-19Австралийскую медсестру арестовали за нарушение процедуры вакцинации от COVID-19

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru