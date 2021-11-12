Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Красноярском три человека погибли при столкновении грузовика с микроавтобусом

12.11.2021 19:16

Фото: bakis.bg



В Красноярском крае три человека стали жертвами дорожной аварии, информирует пресс-служба местного полицейского главка.



Согласно имеющимся на этот час данным, на трассе столкнулись грузовик и микроавтобус, перевозивший несколько человек.



Жертвами аварии стали трое пассажиров микроавтобуса Mercedes. От полученных повреждений они скончались на месте происшествия. В ходе начатого разбирательства установлено, что транспортное средство следовало из поселка Большая Мурта в село Шила Сухобузимского района. В микроавтобусе находилось пятеро работников одного предприятия, указано в сообщении краевого ГУ МВД.



По информации ведомства, около 1:20 по местному времени грузовой автомобиль МАЗ с полуприцепом столкнулся со следовавшим позади него в том же направлении микроавтобусом. Авария случилась на 67-м километре трассы "Красноярск-Енисейск". После удара Mercedes вылетел в кювет.



Причины и обстоятельства смертельного происшествия выясняют специалисты. Место аварии посетил начальник местного УГИБДД Андрей Сиротинин, отмечает пресс-служба краевого полицейского главка.



Ранее сообщалось об аварии в Москве, после которой в одну из столичных больниц с травмами доставили известную российскую актрису Елену Сафонову. Артистка попала в ДТП на проспекте Мира. По данным открытых источников, звезда находилась за рулем одной из трех столкнувшихся там машин.



Автор: Злата Богатова

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