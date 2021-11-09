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Актриса Елена Сафонова попала в больницу после ДТП в Москве
18:07
Фото: vk.com
Сегодня в одну из больниц Москвы после дорожной аварии экстренно госпитализировали с травмами известную российскую актрису Елену Сафонову, передает ТАСС.
Артистка попала в ДТП на проспекте Мира.
Со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы сообщается, что актриса Елена Сафонова пострадала в результате аварии с участием трех автомобилей. ДТП зафиксировано около дома № 44 по проспекту Мира.
Артистка получила травмы и была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение. Информации о состоянии Сафоновой пока нет. Известно лишь, что она в момент происшествия находилась за рулем одной из машин.
Сведения об аварии по указанному адресу подтвердили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. В ведомстве при этом не уточняли имена пострадавших. По факту аварии проводится проверка.
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